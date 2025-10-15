ШОКАНТНА ПРОНЕВЕРА У ЕЛЕКТРОПРИВРЕДИ Присвојио новац који су грађани издвојили за утрошену струју НАНЕО ШТЕТУ ОД СКОРО ДВА МИЛИОНА ДИНАРА
У наставку акције борбе против корупције, припадници Министарства унутрашњих послова, Управе криминалистичке полиције, Одељења за борбу против корупције, по налогу Посебног одељења за сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва у Краљеву, ухапсили су М. З. (1984) због сумње да је извршио кривично дело проневера у обављању привредне делатности.
Како је саопштено из МУП-а, он се сумњичи да је, као запослени у Јавном предузећу „Електропривреда Србије“ АД Београд – Огранак ЕД Чачак, у периоду од марта до краја октобра 2024. године присвојио новац из благајне којим је управљао, у намери да себи прибави противправну имовинску корист, а оштети послодавца.
Према сазнањима, М. З. је присвојио новац који су потрошачи уплаћивали за утрошену електричну енергију, оправдавајући трансакције копијама слипова са ПОС терминала банке „Поштанска штедионица“. Укупна штета по Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ износи 1.948.100 динара.
Осумњичени је, уз кривичну пријаву, приведен надлежном тужилаштву.
Министарство унутрашњих послова саопштава да ће припадници Управе криминалистичке полиције, Одељења за борбу против корупције наставити даљи рад на сузбијању корупције на територији Републике Србије, како би сви који злоупотребљавају службени положај одговарали пред законом.