ОЛАКШИЦА ЗА ДУЖНИКЕ! Од данас ступа на снагу одлука НБС која МОЖЕ ДА ЗАМРЗНЕ КРЕДИТ
БЕОГРАД: Од данас се примењује Одлука о олакшицама у отплати кредита Народне банке Србије (НБС), која предвиђа да је давалац кредита дужан да примени разумне мере које кориснику олакшавају отплату кредита ако у току трајања уговорног односа наступе околности које га доводе у тешко имовинско стање, односно друге битне околности на које он не може да утиче.
При томе се посебно узимају у обзир личне околности корисника.
Kако је саопштила раније централна банка Србије, што се тиче критеријума за одобравање олакшица, прописано је да се околностима које корисника могу довести у тешко имовинско стање сматрају нарочито губитак посла, значајно смањење прихода, тешка болест, као и тешка повреда која смањује радну способност.
Другим битним околностима сматрају се нарочито тешке породичне прилике, као што је тешка болест или смрт супружника или деце, као и развод брака ако су супружници били солидарни дужници по кредиту или је један од супружника јемац.
Што се тиче врста олакшица које се могу одобрити, оне могу бити продужење рока отплате, промена врсте уговора, одложено плаћање, смањење каматне стопе, неотплаћивање кредита у одређеном периоду, промена валуте у којој је изражена обавеза, делимична отплата дуга, делимичан опрост и консолидација дуга, као и проглашење застоја у отплати кредита.
Право на олакшице у отплати кредита оствариваће се у јединственом поступку који ће спроводити сви даваоци кредита, при чему ће даваоци кредита бити у обавези да предузимају и превентивне активности ради праћења појединачних кредита и да по идентификовању раних знакова проблема у отплати контактирају кориснике и обавесте их о могућностима за остваривање олакшица у отплати.
Банке ће бити у обавези да прате појединачне кредите, али корисник може и сам поднети банци захтев за одобравање олакшице.
У захтеву је потребно да наведе све околности које су значајне за одлучивање и да достави одговарајућу документацију као доказ којим се потврђују његове тврдње.
Захтев се може поднети у пословним просторијама банке, путем електронске поште и преко интернет презентације банке.
Банка о захтеву одлучује у року од 30 дана од пријема захтева и о томе корисника обавештава писменим путем.
Kорисници којима олакшица не буде одобрена или који из другог разлога буду незадовољни одлуком банке могу да поднесу приговор Kомисији за олакшице у оквиру банке, у року од 10 дана од пријема одлуке банке.
Kомисија ради ревизију ситуације корисника и доноси одлуку у року од 30 дана од пријема приговора.
Све до доношења коначне одлуке, банка нема право да једнострано раскине уговор или цео кредит прогласи доспелим.
Свака банка мора на свом сајту и у пословницама да објави обавештење у којем су прецизно наведени услови за подношење захтева, доступне олакшице, рокови одлучивања и право на жалбу комисији.
Надзор над спровођењем овог прописа поверен је НБС, којој банке морају квартално достављати детаљне извештаје о свим примењеним и одбијеним олакшицама и у тим извештајима наводе се подаци о броју поднетих захтева, врстама кредита, износима дуга и исходима, а посебно се раздваја шта је усвојено на иницијативу корисника, а шта након жалбе комисији.
Први такав извештај банке ће морати да доставе до 15. априла 2026. године, за прво тромесечје те године.