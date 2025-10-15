overcast clouds
ВОША ДАНАС ДОБИЈА ПРВОГ РИВАЛА У КУПУ: Новосађани међу повлашћеним тимовима

15.10.2025. 10:13
Пише:
Дневник
Извор:
ФК Војводина
спорт
спорт
Фото: ФК Војводина

Фудбалери Војводине сазнаће данас (среда) име првог ривала у Купу Србије.

Жреб парова шеснаестине финала националог Купа одржаће се од 14 часова у просторијама Фудбалског савеза Србије у Старој Пазови.

Учесници су и ове сезоне подељени у два шешира, а Војводина се налази међу повлашћеним тимовима, где су још и – Црвена звезда, Партизан, ТСЦ, ОФК Београд, Чукарички, Нови Пазар, Раднички 1923, Напредак, Спартак, ИМТ, Младост Лучани, Раднички, Железничар, Текстилац, Јединство (УБ).

Неповлашћени су: Радник (Сурдулица), Јавор, Младост ГАТ, Мачва, Вождовац, РФК Графичар, ОФК Вршац, Борац 1926 (Чачак), Земун, Трајал (Крушевац), ГФК Дубочица (Лесковац), Нафтагас Елемир (Зрењанин), Мокра Гора (Зубин Поток), Словен (Рума), Будућност (Добановци) и ГФК Слобода (Ужице).

Тимови из другог, неповлашћеног шешира, биће аутоматски домаћини у мечевима шеснаестине финала.

