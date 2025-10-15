light rain
ТРАМП ПОСТХУМНО ОДЛИКОВАО КИРКА "Гигант своје генерације, борац за слободу”

15.10.2025. 09:24
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг/Дневник
Трамп
Фото: Tanjug/AP Photo/Alex Brandon

ВАШИНГТОН: Амерички председник Доналд Трамп доделио је у уторак Председничку медаљу слободе, највише цивилно одликовање у земљи, убијеном патриоти Чарлију Kирку, а потписао је и проглас којим се 14. октобар, дан на који би ове године био Kирков 32. рођендан, проглашава Националним даном сећања на њега.

"Данас смо овде да одамо почаст и сетимо се неустрашивог борца за слободу", рекао је Трамп на догађају у Роуз гардену у Белој кући, пренео је Ројтерс.

Kирк, који је био кључни организатор покрета МАГА, смртно је погођен 10. септембра док је говорио на догађају на Универзитету Јута Вели.

"Чарли је био гигант своје генерације, борац за слободу и инспирација за милионе људи", рекао је Трамп након убиства Kирка.

Kирк је био међу најзначајнијим лидерима покрета МАГА и помогао је да млади конзервативци подрже Трампа на председничким изборима 2024. године.

Tramp
Фото: Tanjug/AP Photo/Mark Schiefelbein

Трамп је назвао Kирка "мучеником за америчку слободу" и на комеморацији се заклео да ће наставити његов рад.

У септембру су и Представнички дом САД и Сенат одобрили резолуције којима се 14. октобар проглашава Националним даном сећања на Чарлија Kирка.

