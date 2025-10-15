УРСУЛА ФОН ДЕР ЛАЈЕН У БЕОГРАДУ, СВЕЧАНИ ДОЧЕК ИСПРЕД ПАЛАТЕ "СРБИЈА" Почео тет-а-тет састанак са председником Вучићем
Председник Србије Александар Вучић и председница Европске комисије Урсула фон дер Лајен започели су данас у Београду тет-а-тет састанак.
Претходно је Вучић испред Палате Србија дочекао Фон дер Лајен, која борави у званичној посети Србији.
Како је најављено из Председништва, након састанка предвиђене су изјаве за медије Вучића и Фон дер Лајен.
Председница Европске комисије је у Београд допутовала синоћ, након званичне посете Босни и Херцеговини.
Последњи пут Фон дер Лајен је била у Београду крајем октобра прошле године, у оквиру годишње турнеје по земљама региона.
Вучић дочекао Фон дер Лајен на аеродрому
Подсетимо, председник Вучић дочекао је синоћ Урсулу фон дер Лајен на аеродрому у Београду.
"Велико је задовољство да у Београду пожелим срдачну добродошлицу председници Урсули фон дер Лајен.
Свака њена посета има посебан значај за Србију и представља још један корак у правцу јачања сарадње и поверења између наше земље и Европске уније.
Разговараћемо о стратешки важним питањима нашег европског пута, о реформама, моментуму у европској политици проширења и заједничким напорима на очувању стабилности и мира у региону.
Посебно захвалан на њеном личном ангажовању и подршци коју годинама пружа Србији на нашем реформском и развојном путу.
Добро дошли у Србију, драга Урсула!", навео је председник Вучић на Инстаграму.