УРСУЛА ФОН ДЕР ЛАЈЕН У БЕОГРАДУ, СВЕЧАНИ ДОЧЕК ИСПРЕД ПАЛАТЕ "СРБИЈА" Почео тет-а-тет састанак са председником Вучићем

15.10.2025. 08:52 09:33

Фото: FOTO TANJUG/ JADRANKA ILIĆ

Председник Србије Александар Вучић и председница Европске комисије Урсула фон дер Лајен започели су данас у Београду тет-а-тет састанак.

Претходно је Вучић испред Палате Србија дочекао Фон дер Лајен, која борави у званичној посети Србији.

Како је најављено из Председништва, након састанка предвиђене су изјаве за медије Вучића и Фон дер Лајен.


Фото: FOTO TANJUG/ JADRANKA ILIĆ

Председница Европске комисије је у Београд допутовала синоћ, након званичне посете Босни и Херцеговини.

Последњи пут Фон дер Лајен је била у Београду крајем октобра прошле године, у оквиру годишње турнеје по земљама региона.

Вучић дочекао Фон дер Лајен на аеродрому

Подсетимо, председник Вучић дочекао је синоћ Урсулу фон дер Лајен на аеродрому у Београду.

"Велико је задовољство да у Београду пожелим срдачну добродошлицу председници Урсули фон дер Лајен.


Фото: FOTO TANJUG/ JADRANKA ILIĆ

Свака њена посета има посебан значај за Србију и представља још један корак у правцу јачања сарадње и поверења између наше земље и Европске уније.

Разговараћемо о стратешки важним питањима нашег европског пута, о реформама, моментуму у европској политици проширења и заједничким напорима на очувању стабилности и мира у региону.


Фото: FOTO TANJUG/ JADRANKA ILIĆ

Посебно захвалан на њеном личном ангажовању и подршци коју годинама пружа Србији на нашем реформском и развојном путу.

Добро дошли у Србију, драга Урсула!", навео је председник Вучић на Инстаграму.

председник
Вести Политика
14.10.2025. 19:39 20:09
