БУКВАР ЗА РОДИТЕЉЕ – ПРАКТИЧНИ ВОДИЧ КРОЗ ПРВЕ ШКОЛСКЕ ДАНЕ Не крећу само деца у школу ТО ЧИНИ ЦЕЛА ПОРОДИЦА
У жељи да породицама пружи важан ослонац док прате дете кроз прве школске кораке, Плазма је, уз стручну подршку Новак Ђоковић Фондације, покренула пројекат „Буквар за родитеље“.
Овим водичем обухваћено је 30 кључних тема које родитељима могу помоћи да са више сигурности започну ново животно поглавље.
- Упркос општем веровању, не полазе само деца у школу, већ то чини цела породица - наводи Смиљана Грујић, психолог и аутор Буквара. - Док деца савладавају прва слова и бројеве, родитељи уче како да буду стрпљивији и прилагођавају се новим обавезама које школа доноси. Буквар за родитеље препознаје те изазове и даје смернице како да их заједно лакше превазиђемо.
Овај пројекат подржале су бројне угледне личности, од педагога и психолога до спортиста, глумаца и инфлуенсера, које су кроз личне приче приближиле родитељима изазове и недоумице са којима се већина сусреће.
Поред 70.000 малих Буквара који су кроз поклон пакете добили прваци широм Србије, Плазма и Новак Ђоковић Фондација најављују и свеобухватно издање који ће се од средине октобра наћи у Лагуниним књижарама.
- Тираж од 10.000 примерака доказује наше уверење да ће Буквар бити књига године за све оне чија су деца пошла у школу, али и за све оне које та важна промена тек чека - закључује Дамир Дураки, маркетинг менаџер из компаније Бамби.