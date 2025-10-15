БУКВАР ЗА РОДИТЕЉЕ – ПРАКТИЧНИ ВОДИЧ КРОЗ ПРВЕ ШКОЛСКЕ ДАНЕ Не крећу само деца у школу ТО ЧИНИ ЦЕЛА ПОРОДИЦА

Овим водичем обухваћено је 30 кључних тема које родитељима могу помоћи да са више сигурности започну ново животно поглавље.

- Упркос општем веровању, не полазе само деца у школу, већ то чини цела породица - наводи Смиљана Грујић, психолог и аутор Буквара. - Док деца савладавају прва слова и бројеве, родитељи уче како да буду стрпљивији и прилагођавају се новим обавезама које школа доноси. Буквар за родитеље препознаје те изазове и даје смернице како да их заједно лакше превазиђемо.

Овај пројекат подржале су бројне угледне личности, од педагога и психолога до спортиста, глумаца и инфлуенсера, које су кроз личне приче приближиле родитељима изазове и недоумице са којима се већина сусреће.

Поред 70.000 малих Буквара који су кроз поклон пакете добили прваци широм Србије, Плазма и Новак Ђоковић Фондација најављују и свеобухватно издање који ће се од средине октобра наћи у Лагуниним књижарама.

- Тираж од 10.000 примерака доказује наше уверење да ће Буквар бити књига године за све оне чија су деца пошла у школу, али и за све оне које та важна промена тек чека - закључује Дамир Дураки, маркетинг менаџер из компаније Бамби.