“Свака њена посета има посебан значај за Србију“ ВУЧИЋ ДОЧЕКАО ПРЕДСЕДНИЦУ ЕК ФОН ДЕР ЛАЈЕН

14.10.2025. 19:39 20:09
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
снс
Фото: Printscreen/Instagram/buducnostsrbijeav

БЕОГРАД: Председник Србије Александар Вучић дочекао је вечерас на аеродрому "Никола Тесла" у Београду председницу Европске комисије Урсулу фон дер Лајен, која данас и у среду, 15. октобра борави у званичној посети Србији.

Вучић је навео да свака њена посета има посебан значај за Србију и да представља још један корак у правцу јачања сарадње и поверења између Србије и Европске уније.
 

Велико је задовољство да у Београду пожелим срдачну добродошлицу председници Европске комисије Урсули фон дер Лајен. Свака њена посета има посебан значај за Србију и представља још један корак у правцу јачања сарадње и поверења између наше земље и Европске уније, написао је председник Вучић у објави на Инстаграм налогу @buducnostsrbijeav.
 

Додао је да ће са њом разговарати о стратешки важним питањима европског пута Србије, о реформама, моментуму у европској политици проширења и заједничким напорима на очувању стабилности и мира у региону.

 

Посебно сам захвалан на њеном личном ангажовању и подршци коју годинама пружа Србији на нашем реформском и развојном путу. Добро дошли у Србију, драга Урсула, написао је Вучић у објави.
 

Фон дер Лајен долази у Београд у оквиру годишње турнеје по Западном Балкану.
 

Она је регионалну турнеју започела у понедељак посетом Албанији и Подгорици где је учествовала на конференцији "Паметан раст, зелена будуćност: убрзавање инвестиција у Црној Гори".
 

Након тога Фон дер Лајен се у Сарајеву састала са члановима Председништва БиХ, као и са председницом Савета министара Борјаном Кришто.
 

Председница Европске комисије у среду ће посетити и Приштину где ће се састати са представницима привремених институција.
 

Посету Западном Балкану председница ЕК завршиће посетом Северној Македонији  у среду и састанцима са председницом те земље Горданом Сиљановском-Давковом и премијером Христијаном Мицкоским и председником Скупштине Афримом Гашијем.
 

Последњи пут Фон дер Лајен је била у Београду крајем октобра прошле године, у оквиру годишње турнеје по земљама региона.

 

Александар Вучић урсула фон дер лејен званична посета
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Политика
