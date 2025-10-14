“Свака њена посета има посебан значај за Србију“ ВУЧИЋ ДОЧЕКАО ПРЕДСЕДНИЦУ ЕК ФОН ДЕР ЛАЈЕН
БЕОГРАД: Председник Србије Александар Вучић дочекао је вечерас на аеродрому "Никола Тесла" у Београду председницу Европске комисије Урсулу фон дер Лајен, која данас и у среду, 15. октобра борави у званичној посети Србији.
Вучић је навео да свака њена посета има посебан значај за Србију и да представља још један корак у правцу јачања сарадње и поверења између Србије и Европске уније.
Велико је задовољство да у Београду пожелим срдачну добродошлицу председници Европске комисије Урсули фон дер Лајен. Свака њена посета има посебан значај за Србију и представља још један корак у правцу јачања сарадње и поверења између наше земље и Европске уније, написао је председник Вучић у објави на Инстаграм налогу @buducnostsrbijeav.
Додао је да ће са њом разговарати о стратешки важним питањима европског пута Србије, о реформама, моментуму у европској политици проширења и заједничким напорима на очувању стабилности и мира у региону.
Посебно сам захвалан на њеном личном ангажовању и подршци коју годинама пружа Србији на нашем реформском и развојном путу. Добро дошли у Србију, драга Урсула, написао је Вучић у објави.
Фон дер Лајен долази у Београд у оквиру годишње турнеје по Западном Балкану.
Она је регионалну турнеју започела у понедељак посетом Албанији и Подгорици где је учествовала на конференцији "Паметан раст, зелена будуćност: убрзавање инвестиција у Црној Гори".
Након тога Фон дер Лајен се у Сарајеву састала са члановима Председништва БиХ, као и са председницом Савета министара Борјаном Кришто.
Председница Европске комисије у среду ће посетити и Приштину где ће се састати са представницима привремених институција.
Посету Западном Балкану председница ЕК завршиће посетом Северној Македонији у среду и састанцима са председницом те земље Горданом Сиљановском-Давковом и премијером Христијаном Мицкоским и председником Скупштине Афримом Гашијем.
Последњи пут Фон дер Лајен је била у Београду крајем октобра прошле године, у оквиру годишње турнеје по земљама региона.