overcast clouds
10°C
14.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1674
usd
101.0674
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

СРПСКА ЛИСТА ОСВОЈИЛА 86,82% ГЛАСОВА У Звечану завршено бројање гласова за одборнике

14.10.2025. 22:35 22:37
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
Фото: Ф. Бакић/Изборна кутија

БЕОГРАД: У Звечану је завршено бројање гласова за одборнике Скупштине општине, а убедљиво највише гласова на локалним изборима одржаним 12. октобра добила је Српска листа, показују подаци објављени на сајту централне изборне комисије у Приштини (ЦИК).

Српска листа је освојила 3.321 глас или 86,82 одсто.
 

На другом месту је Српска демократија са 264 гласа, односно 6,90 одсто.
 

Демократска партија Косова освијила је 127 гласова или 3,32 одсто, Самоопредељење 92 гласа или 2,41 одсто, а Уједињење 21 глас или 0,55 одсто гласова. 
 

На изборима за градоначелника убедљиво је победио кандидат Српске листе Драгиша Миловић, који је освојио 85,04 одсто гласова.
 

Излазност на локалним изборима на КиМ била је 40,10 одсто, а у српским срединама много већа - у Звечану чак 59,75 одсто уписаних бирача.
 

избори на ким Српска листа звечан
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Политика
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ГЕОПОЛИТИЧКИ ОСВРТ Српска листа и избори на Косову и Метохији
2

ГЕОПОЛИТИЧКИ ОСВРТ Српска листа и избори на Косову и Метохији

14.10.2025. 12:59 13:01
Волим
0
Коментар
0
Сачувај