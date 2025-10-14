СРПСКА ЛИСТА ОСВОЈИЛА 86,82% ГЛАСОВА У Звечану завршено бројање гласова за одборнике
БЕОГРАД: У Звечану је завршено бројање гласова за одборнике Скупштине општине, а убедљиво највише гласова на локалним изборима одржаним 12. октобра добила је Српска листа, показују подаци објављени на сајту централне изборне комисије у Приштини (ЦИК).
Српска листа је освојила 3.321 глас или 86,82 одсто.
На другом месту је Српска демократија са 264 гласа, односно 6,90 одсто.
Демократска партија Косова освијила је 127 гласова или 3,32 одсто, Самоопредељење 92 гласа или 2,41 одсто, а Уједињење 21 глас или 0,55 одсто гласова.
На изборима за градоначелника убедљиво је победио кандидат Српске листе Драгиша Миловић, који је освојио 85,04 одсто гласова.
Излазност на локалним изборима на КиМ била је 40,10 одсто, а у српским срединама много већа - у Звечану чак 59,75 одсто уписаних бирача.