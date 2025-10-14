overcast clouds
(ВИДЕО) ЖЕНА ПОГИНУЛА ДОК ЈЕ ПРЕЛАЗИЛА УЛИЦУ, троје завршило у болници! Нови детаљи СТРАВИЧНОГ УДЕСА код Сомбора

14.10.2025. 22:44 22:49
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф
Фото: Shutterstock

У тешкој саобраћајној незгоди која се догодила данас око 19 сати код Сомбора страдала је М.С., а повређено је још троје људи коју су збринути у болницу, сазнаје Телеграф.

Незванично, на њу је колима "фиат" налетео М.Ш. , а затим прелази у супротну коловозну траку и удара у аутомбил којим је управљао Д.П.

Несрећна жена на месту је остала мртва. По налогу тужилаштва њено тело послато је на обдукцију.

Колима Хитне помоћи у болницу у Сомбору примљена су оба возача, али и путник из једног аутомобила.

Незванично, пише Телеграф, М.Ш. је возио већом брзином од дозвољене и ишао је од Сомбора ка Светозару Милетићу. 
 

Да несрећа буде још већа жену која је прелазила улицу није видео, па ју је свом силином ударио. Од силине ударца "закуцао" се у возило које ишло другом траком.

М.Ш. је задобио тешке телесне повреде, али и други возач Д.П. као и путником С.К.

Истрагу води Основно јавно тужилаштво у Сомбору.
 

саобраћајна несрећа погинула жена сомбор удес удес на путу
Извор:
Телеграф
Пише:
Дневник
Вести Хроника
