(ВИДЕО) ЖЕНА ПОГИНУЛА ДОК ЈЕ ПРЕЛАЗИЛА УЛИЦУ, троје завршило у болници! Нови детаљи СТРАВИЧНОГ УДЕСА код Сомбора
У тешкој саобраћајној незгоди која се догодила данас око 19 сати код Сомбора страдала је М.С., а повређено је још троје људи коју су збринути у болницу, сазнаје Телеграф.
Незванично, на њу је колима "фиат" налетео М.Ш. , а затим прелази у супротну коловозну траку и удара у аутомбил којим је управљао Д.П.
Несрећна жена на месту је остала мртва. По налогу тужилаштва њено тело послато је на обдукцију.
Колима Хитне помоћи у болницу у Сомбору примљена су оба возача, али и путник из једног аутомобила.
Незванично, пише Телеграф, М.Ш. је возио већом брзином од дозвољене и ишао је од Сомбора ка Светозару Милетићу.
Да несрећа буде још већа жену која је прелазила улицу није видео, па ју је свом силином ударио. Од силине ударца "закуцао" се у возило које ишло другом траком.
М.Ш. је задобио тешке телесне повреде, али и други возач Д.П. као и путником С.К.
Истрагу води Основно јавно тужилаштво у Сомбору.