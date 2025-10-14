overcast clouds
Дрогирана мајка (32) правила ХАОС и напала полицајце УЖАС У ПОДГОРИЦИ На тераси пронађена њена ћеркица (3) с ВИДНИМ ПОВРЕДАМА ПО ЛИЦУ

14.10.2025. 23:41
Пише:
Дневник
Извор:
РИНА
рина
Фото: RINA

ПОДГОРИЦА: Подгоричка полиција је лишила слободе женско лице које је, након нарушавања јавног реда и мира, под дејством наркотика физички напало полицијске службенике.

Дежурној служби Одељења безбједности Подгорица јуче је пријављено да једно женско лице нарушава јавни ред и мир у згради у насељу Загорич. На лице места упућена је полицијска патрола која је затекла наведено лице, касније идентификовано као А.А. (32), које је приликом контроле физички напало полицијску службеницу и покушало да зада ударац другом полицијском службенику, саопштено је из УП.

У истој згради, на тераси стана који користи А.А., затечено је њено малолетно дете, старо три године, које је именована претходно оставила без надзора.

Са догађајем је упознат службеник Центра за социјални рад, који је преузео малолетно дете. Девојчица је имала видне повреде по лицу, те је, у пратњи запослених Центра, упућена на лекарски преглед, о чему је сачињен извештај од стране лекара специјалисте.

У просторијама Клиничког центра, анализом крви код А.А. је утврђено присуство кокаина, марихуане и бензодиазепина.

По налогу државног тужиоца у Основном државном тужилаштву у Подгорици А.А. је лишена слободе због сумње да је извршила кривична дела: напад на службено лице у вршењу службене дужности и насиље у породици или у породичној заједници.
 

мајка под дејством дрога подгорица
Извор:
РИНА
Пише:
Дневник
Услови коришћења
