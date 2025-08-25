ДРОГИРАНА СРПКИЊА ПРАВИЛА ХАОС У ИТАЛИЈАНСКОЈ БОЛНИЦИ! Напала медицинско особље ДОКТОРКУ ГАЂАЛА ФЛАШОМ
У Вићенци је ухапшена 34-годишња држављанка Србије након што је, под сумњом да је дрогирана, напала медицинско особље у болници.
Полиција је жену претходно одвела у болницу због сумње да је починила крађу у једном бару.
У болници је, како преносе медији, ударила доктора по руци, гурнула медицинску сестру, претиле медицинском особљу, пљувала их и чак покушала да гађа докторку флашом, али је промашила.
- Полицији је пријављена крађа у бару у Улици Корсо Палдио. Када је патрола стигла, на лицу места су затекли жену за коју се сумњало да је под дејством дроге и на њен захтев, одвели су је у болницу у Сан Бортоло. Међутим, тамо је настала драма. Она је најпре током пријема напала медицинско особље, ударила доктора по руци и гурнула медицинску сестру, а затим је претила свима - преносе медији.
Полиција ју је на крају савладала и ухапсила. Према медијима, она је већ позната истражним органима због ранијих кривичних дела.