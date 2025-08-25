clear sky
22°C
25.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1695
usd
101.139
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ДРОГИРАНА СРПКИЊА ПРАВИЛА ХАОС У ИТАЛИЈАНСКОЈ БОЛНИЦИ! Напала медицинско особље ДОКТОРКУ ГАЂАЛА ФЛАШОМ

25.08.2025. 11:40 11:57
Пише:
Дневник
Извор:
k1info.rs
Коментари (0)
najnovija opsta

У Вићенци је ухапшена 34-годишња држављанка Србије након што је, под сумњом да је дрогирана, напала медицинско особље у болници.

Полиција је жену претходно одвела у болницу због сумње да је починила крађу у једном бару.

У болници је, како преносе медији, ударила доктора по руци, гурнула медицинску сестру, претиле медицинском особљу, пљувала их и чак покушала да гађа докторку флашом, али је промашила.

- Полицији је пријављена крађа у бару у Улици Корсо Палдио. Када је патрола стигла, на лицу места су затекли жену за коју се сумњало да је под дејством дроге и на њен захтев, одвели су је у болницу у Сан Бортоло. Међутим, тамо је настала драма. Она је најпре током пријема напала медицинско особље, ударила доктора по руци и гурнула медицинску сестру, а затим је претила свима - преносе медији.

Полиција ју је на крају савладала и ухапсила. Према медијима, она је већ позната истражним органима због ранијих кривичних дела.

(k1info.rs)

напад болница
Извор:
k1info.rs
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај