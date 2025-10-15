(ВИДЕО) РУСКИ НАПАД ОСТАВИО УКРАЈИНУ БЕЗ СТРУЈЕ Масовни нестанак електричне енергије након напада на термоелектрану
KИЈЕВ: Због руског напада на термоелектрану током протекле ноћи, у Дњепропетровском региону и у више делова Украјине нестала је струја, саопштило је данас украјинско Министарство енергетике.
Оператор електроенергетске мреже, Укренерго је саопштио да је снабдевање електричном енергијом ограничено у седам региона, већином на истоку земље, преноси Ројтерс.
Државна гасна компанија Нафтогас је саопштила да је погођена термоелектрана, без навођења о ком постројењу је реч, као и да је напад на термоелектрану наставак руских напада на енергетску инфраструктуру.
Шеф Нафтогаса Сергеј Kорецки је саопштио да су руске снаге током протекле недеље извршиле три напада на гасну инфраструктуру те компаније.
"Током протеклих седам дана, Русија је три пута масовно напала гасну инфраструктуру. А ове ноћи је нападнута једна од когенерацијских електрана групе Нафтогас. Непријатељ је ударио на постројења за производњу гаса у Харковској области. Пре тога, непријатељ је циљао гасну инфраструктуру у Сумској и Черниговској области", написао је Kорецки у објави на Фејсбуку, преноси Укринформ.
🇷🇺🇺🇦There is a blackout in the center of Kiev.
Many houses, businesses, and streets are without power, and even the metro has stopped.
Earlier, Zelensky threatened to cut off electricity in Moscow if Russia tries to cause a blackout in the capital of Ukraine. pic.twitter.com/SFVPnS9Nyv
— brane mijatovic (@brane_mija64426) October 14, 2025
Он је нагласио да сви ови објекти немају никакве везе са војним циљевима, као и да је циљ Русије да Украјину током зиме лиши гаса, грејања и струје.
Државна служба за ванредне ситуације Украјине саопштила је раније данас да је мета руских напада током протекле ноћи био и објекат цивилне инфраструктуре у Чернигову, на кога је током ноћи пао руски дрон, након чега је избио пожар.
На мети напада било је и место Семеновка у Новгород-Сиверском округу, где је руски дрон погодио стамбену зграду, док су због руских напада уведена ванредна искључења струје у Дњепропетровској области.