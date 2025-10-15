ДВА РУКОПОЛОЖЕЊА У КНИНУ Радост и благодарност на храмовној слави Покрова Пресвете Богородице
Поводом храмовне славе – Покрова Пресвете Богородице – у Книну је јуче служена свечана Света Архијерејска Литургија којом је началствовао Његово Високопреосвештенство Архиепископ задарско-шибенички и Митрополит далматински г. Никодим.
Празнична радост била је удвостручена јер су на овом сабрању обављена два рукоположења: ђакон Милан Симанић рукоположен је у чин презвитера, а Лазар Дујаковић у чин ђакона. Литургијском сабрању присуствовали су бројни свештеници, верни народ книнскога краја и гости који су заједно са својим архипастиром узнели благодарност Пресветој Богородици.
Посебну духовну ноту празнику дао је и свечани опроштај од оца Борислава, који је протеклих седам година служио у Книну и који сада одлази на нову дужност у Велику Британију.
Обраћајући се сабранима, Митрополит Никодим је поручио:
„Желим да честитам данашњи дан новорукоположенима са надом да ће ту трку да истрче добро, по речима Светог апостола Павла, и да заслужe Царство Небеско. Такође, захваљујем оцу Бориславу на ревносној служби коју је вршио овде међу вама и желим му свако добро од Господа у новој мисији.“
У свом опроштајном слову, отац Борислав је са видним емоцијама захвалио Митрополиту, свештенству и верницима на љубави и подршци:
„Благодарим Господу што сам данас овде са вама да поделимо радост овога великог празника пре мог одласка. Захваљујем се на неизмерној љубави и бризи коју сте показивали према нама у ових седам година. Ви ћете остати у нашим срцима и молитвама, а молим и вас да се помолите за мене и моју породицу у новом почетку.“
На крају литургије приређена је трпеза љубави, током које су верници честитали новорукоположеним слугама Божијим и пожелели оцу Бориславу благословен пут и успешан наставак његовог свештеничког служења.