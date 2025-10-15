light rain
10°C
15.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1674
usd
101.0674
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ДВА РУКОПОЛОЖЕЊА У КНИНУ Радост и благодарност на храмовној слави Покрова Пресвете Богородице

15.10.2025. 09:33 09:38
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
2
Фото: Епархија далматинска

Поводом храмовне славе – Покрова Пресвете Богородице – у Книну је јуче служена свечана Света Архијерејска Литургија којом је началствовао Његово Високопреосвештенство Архиепископ задарско-шибенички и Митрополит далматински г. Никодим.

Празнична радост била је удвостручена јер су на овом сабрању обављена два рукоположења: ђакон Милан Симанић рукоположен је у чин презвитера, а Лазар Дујаковић у чин ђакона. Литургијском сабрању присуствовали су бројни свештеници, верни народ книнскога краја и гости који су заједно са својим архипастиром узнели благодарност Пресветој Богородици.

Посебну духовну ноту празнику дао је и свечани опроштај од оца Борислава, који је протеклих седам година служио у Книну и који сада одлази на нову дужност у Велику Британију.

2
Фото: Епархија далматинска

Обраћајући се сабранима, Митрополит Никодим је поручио:

„Желим да честитам данашњи дан новорукоположенима са надом да ће ту трку да истрче добро, по речима Светог апостола Павла, и да заслужe Царство Небеско. Такође, захваљујем оцу Бориславу на ревносној служби коју је вршио овде међу вама и желим му свако добро од Господа у новој мисији.“

2
Фото: Епархија далматинска

У свом опроштајном слову, отац Борислав је са видним емоцијама захвалио Митрополиту, свештенству и верницима на љубави и подршци:

„Благодарим Господу што сам данас овде са вама да поделимо радост овога великог празника пре мог одласка. Захваљујем се на неизмерној љубави и бризи коју сте показивали према нама у ових седам година. Ви ћете остати у нашим срцима и молитвама, а молим и вас да се помолите за мене и моју породицу у новом почетку.“

2
Фото: Епархија далматинска

На крају литургије приређена је трпеза љубави, током које су верници честитали новорукоположеним слугама Божијим и пожелели оцу Бориславу благословен пут и успешан наставак његовог свештеничког служења.

книн Српска православна црква Епархија далматинска
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај