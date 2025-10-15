СРБИ СУ ПОСЛЕ 2001. ИМАЛИ НАЈМАСОВНИЈЕ ИЗБОРЕ НА КОСОВУ И МЕТОХИЈИ: Лидер СНС о резултатима Српске листе и ситуацији у јужној покрајини: Биће много изазова за председника општина и градоначелнике
Лидер напредњака и саветник председника Републике Милош Вучевић рекао је гостујући на Пинк телевизији да су Срби после 2001. године имали најмасовнији излазак на изборе.
-У девет општина је Српска листа однела победу за градоначелнике. У десетој општини се иде у други круг, али у првом кругу је већи број гласова добио кандидат Српске листе. Да будемо свесни, то није било тешко остварити, имајући у виду шта су све Срби у времену иза нас преживели, каква је била кампања, све време притисак и наставак терора Куртијевог режима на КиМ. Ту је и фингирање других српских листа, нити су Срби нити виде Србију као матицу и отаџбину, већ Куртија као лидера. Још један податак, ви имате нагло повећање албанских бирача у српским срединама, пре свега у Грачаници. Они то раде смишљено, мењају бирачки састав. У Штрпцу је било све одлично. Чудом су људи опстали у тих десет општина, шта су све преживели. Срби су после 2001. године имали најмасовнији излазак на изборе, а Албанаца је изашло 180.000 мање. Биће много изазова за председнике општина и градоначелнике у српским срединама. Победа Српске листе даје један ниво сигурности на КиМ, неће имати проблем за документе, много животних ствари ће бити у локалним рукама - рекао је Вучевић и додао да Срби на Косову и Метохији не би могли да опстану да нема подршке Србије, како материјалне тако и економске.
Морамо да избегнемо најгори сценарио око НИС-а
Што се тиче НИС, Вучевић каже да је стекао утисак да има помака у разговорима српске и руске стране.
-Такав ми је утисак оставила изјава председника након разговора са предсеником Газпром њефта. Верујем да ће руски партнери схватити да ми нисмо уводили санкције, да смо једина европска држава која није увела санкције, није прекинула авио саобраћај, да разумеју да Србија мора да сачува НИС, то је питање економије. Ми не можемо да решимо геополитички сукоб САД и Русије. Ми морамо и са Русима и Американцима да нађемо шта је то најбољи модел и да избегнемо најгори сценарио. Верујем да држава зна шта треба да ради. Ко год да дође све је критика. Кад дође председник Си онда смо залутали у Азију. Они не разумеју шта је политика. Србија мора да гледа на четири стране света, док седи на својој столици. Немојте само да ми уђемо у неки конфликт с њима,а они се помире. Ови што се радује, радују се санкција НИС-у ови што су продали НИС. Они немају ништа позитивно да кажу, нису рекли шта би они урадили. Само да не воле Вучића, призивају нове несреће. Погледајте фабриковање, те је овде нешто пукло, овде прети опасност да нешто падне. Све време пумпају и призивају несреће. И овде се обрадоваше да ће бити доба кантица. Нема од тога ништа. Грађани неће осетити ове проблеме - рекао је Вучевић.