НАЈВЕЋА КРИПТО ЗАПЛЕНА У ИСТОРИЈИ! САД разоткривају „PIG BUTCHERING“ шему, жртве широм света оштећене
САД су заплениле биткоин вредан 15 милијарди долара, повезан са огромном преваром коју води Чен Жи, који је и даље у бекству.
Превара је укључивала лажне налоге на друштвеним мрежама и присилне раднике који су наводили жртве да шаљу криптовалуте.
Министарство правде САД саопштило је о заплени биткоина у вредности од 15 милијарди долара, што представља највећу заплену криптовалута у америчкој историји. Ова историјска акција усмерена је против огромне преваре познате као „pig butchering“ (дословно „клање свиња“), где су жртве прво привлачене и засниване поверење пре него што буду финансијски искоришћене.
У фокусу истраге налази се Чен Жи, познат и као „Vincent“, који је наводно водио криминалну мрежу Prince Holding Group са седиштем у Камбоџи. Ова акција представља велики успех органа реда у борби против сложених сајбер криминалних група које користе дигиталне валуте.
Чен Жи: Неухвативи мозак преваре
Чен Жи, 38-годишњи предузетник кинеског порекла, и даље је у бекству док се за њим трага због оптужби за завере у вези са електронском преваром и прање новца. Тужиоци га описују као вођу једне од највећих азијских транснационалних криминалних организација.
Он је, према оптужбама, из своје базе у Камбоџи управљао камповима у којима су присилно радили људи, укључујући и жртве трговине људима, приморавани да спроводе софистициране преваре са криптовалутама. Ова мрежа је оштетила људе широм света, често уз употребу насиља и претњи.
Унутрашњост преваре Prince Holding Group
Судски документи откривају огроман обим преваре, Prince Group је користио више од 76.000 лажних налога на друштвеним мрежама креираних помоћу хиљада мобилних телефона. Ови налози су служили за стицање поверења жртава пре него што им украду средства.
На врхунцу операције, превара је дневно доносила и до 30 милиона долара. Фотографије приложене у случају показују раднике који су били злостављани и присиљавани на обављање преварантских активности, што јасно показује бруталност ове криминалне мреже.
Како функционише „pig butchering“ превара
Ова превара, позната и као „Sha Zhu Pan“, укључује намамљивање жртава лажним романтичним везама или обећањима високих приноса на улагања. Када преваранти стекну поверење, жртве су наговаране да шаљу криптовалуте на новчанике које контролишу криминалци.
Нажалост, жртве потпуно губе свој новац без могућности повраћаја. Овај манипулатвни приступ јасно показује психолошке тактике које ову превару чине посебно деструктивном.
Наставак потере и правне последице
Министарство финансија САД означило је Prince Group као транснационалну криминалну организацију и увело санкције Чену Жију и више од 100 његових сарадника. Директор ФБИ, Каш Пател, оценио је ову акцију као једну од највећих у историји у борби против финансијских превара.
Чену прети до 40 година затвора ако буде осуђен док органи реда настављају глобалну потерницу како би разорили мрежу и спречили даље жртве. Заплењених 127.271 биткоина било је ускладиштено у „нехостованим“ дигиталним новчаницима, што је омогућавало групи да послује без надзора, препрека коју власти настоје да превазиђу у борби против крипто криминала.