НИЈЕ МОГАО ДА НАЂЕ КАРТУ, ПА ЈЕ ОСТАО!
УХАПШЕН РУСКИ СВЕШТЕНИК НА АЕРОДРОМУ! Живео три године у манастиру на Светог Гори и тврди: „Нисам знао да је то кривично дело“
На аеродрому "Македонија" ухапшен је руски држављанин који је илегално боравио на грчкој територији и живео као монах у манастиру на Светој Гори.
Оптужени, по занимању свештеник, идентификован је приликом контроле путних докумената када је покушао да путује авионом из Солуна за Истанбул, са крајњим одредиштем у Москви.
Како је утврђено, монах је ушао у Грчку 15. јануара 2022. године и требало је да је напусти до 28. фебруара исте године, што се није догодило. У марту је посетио Свету Гору, где му је издата тродневна дозвола боравка (од 1. до 3. марта 2022. године, важећа до 4. марта), али је тамо остао скоро три године.
Ухапшен је у среду ујутру, а данас је изведен пред Једночлани прекршајни суд у Солуну, где му је суђено у скраћеном поступку. Суд га је прогласио кривим и изрекао му казну затвора у трајању од две године и новчану казну од 5.000 евра, без могућности условне казне.
"Нисам знао да је то кривично дело"
У складу са новим законом, оптужени је упитан да ли жели да одслужи казну затвора или да напусти земљу. Изабрао је повратак у домовину – одредиште које је ионако планирао када је ухапшен на аеродрому.
У својој изјави навео је да је од 1. марта 2022. године живео у манастиру Светог Пантелејмона на Атосу и да сада жели да се врати кући својој ћерки.
Што се тиче оптужбе која му се ставља на терет, прихватио је одговорност, наводећи: - Намјеравао сам да се вратим 2022. године, али нисам могао да пронађем карту и одлучио сам да останем на Атосу. Мислио сам да ћу, када одлучим да се вратим, једноставно платити казну и да неће бити других последица. Нисам знао да је то кривично дело, рекао је карактеристично.
Вреди напоменути да је манастир Светог Пантелејмона на Атосу познат и као "Руски манастир", јер вековима окупља руске монахе.
Заправо, 2016. године посетио га је и руски председник Владимир Путин.
(protothema)