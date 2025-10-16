ОЛУЈА СЕ ПРЕМЕШТА КА БАЛКАНУ Кише нам долазе са југа и биће обилне У ОВОМ ДЕЛУ ЗЕМЉЕ ВРЕМЕ СЕ МЕЊА ВЕЋ НОЋАС
Већи део Европе и даље је под утицајем је снажног антицклона са северозапада, који условљава стабилно време и спречава продор циклона са падавинама са Атлантика унутар копна.
Ипак, снажни циклони са падавинама премештају се рубним деловима, па су на удару Медитеран и исток Европе.
Изнад Русије налази се простран циклон, уз обилну кишу и веома хладно време, уз температуре око свега 5 степени, док на северу Русије веје снег.
Синоптичка ситуација
Циклон са запада Медитерана потопио je претходних дана источну обалу Шпаније, Мајорку и Ибицу, па се преместио изнад Сицилије и Корзике, уз снажне грмљавинске олује и обилне падавине.
Циклон се сада налази над југом Медитерана и премештаће се према Јонском мору и југу Јадрана.
На удару снажних пљускова налазе се Корзика, Сардинија, Сицилија, област Тиренског и Јонског мора, потом и Грчка.
У ноћи ка петку талас веома обилних падавина у склопу овог циклона захватиће Албанију, Македонију, Црну Гору, Далмацију, Херцеговину и југ Србије, у петак и остатак Србије.
Од југа Италије до Грчке и Албаније очекују се грмљавинске олује, уз опасност од поплава и бујица. Очекује се да падне од 3о до 70 литара кише по квадратном метру, локално и више од 100 до 200 литара.
Када је реч о нашем региону, снажна киша са пљусковима прво ће захватити јужни део приморја Црне Горе, потом и остатак, као и прво јужне делове Далмације, Херцеговине и Србије шириће се према северу.
На црногорском приморју локално би пало и више од 100, па и 150 литара кише по квадратном метру, уз опасност од пооплава и клизишта.
На јужном Јадрану и Јонском мору дуваће олујни јужни ветар, уз вишеметарске таласе.
Падавине ће се премештати од југа према северу, тако да ће се ситуација у суботу стабилизовати, а од недеље суначно и топлије.
С обзиром на очекиване временске услове треба редовно пратити државне и надлежне службе и понашати се у складу са њихоим најавама и упозорењима.