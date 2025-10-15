ОПРАВДАНО ОДСУСТНА Ево зашто се Мирка Васиљевић није појавила на саслушању НИЈЕ СВЕДОЧИЛА У СЛУЧАЈУ СУПРУГА ВУЈАДИНА САВИЋА И А.К.
Глумица Мирка Васиљевић данас се није појавила на саслушању које је било заказано у Трећем основном јавном тужилаштву, а како "Блиц" сазнаје она је доставила лекарски извештај како би оправдала своје одсуство.
Мирка Васиљевић данас је требало да буде саслушана у својству сведока поводом случаја у којем је њен невенчани супруг, Вујадин Савић, пријавио трансродну особу А.К. због сумње да га је уцењивала приватним снимцима и фотографијама, а глумица није дошла на саслушање због здравствених проблема. Она је доставила лекарску документацију како би оправдала свој изостанак.
Вујадин Савић дао исказ
Подсетимо,Вујадин Савић саслушан је у Трећем основном јавном тужилаштву, где је изнео тврдње да га је осумњичен А.К (21) уцењивао. Он је рекао га познаје дужи временски период. Како незванично сазнајемо, Вујадин Савић је у тужилаштву навео да му је осумњичени тражио 50.000 евра и да "није знао где му је глава".
Вујадин је рекао да су се познавали дуже време, што је и трансродна особа А.К. навела у својој одбрани. А.К. је навео да су били у вези и у добрим односима, па га је потпуно збунило шта се догодило. Такође, А.К. је негирао да је икога уцењивао. Делови исказа А.К. и Вујадина Савића се поклапају у одређеним деловима, али и разликују се, а Вујадин Савић је приложио као доказ неку преписку коју окривљени није још увек није добио на увид.
А. К. у мушком делу затвора
Иначе, трансродна особа А. К. (21) после хапшења је смештена у притвор у регуларну собу мушког одељења Централног затвора.
Иако се ради о особи која се облачи као женско и која има уграђене силиконске груди, смештена је у мушко одељење с обзиром на то да није прошла процес транзиције и да јој је у званичним документима као пол уписано М (мушко).
(Blic.rs)