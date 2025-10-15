“Дала сам јој 100 динара” НЕПОЗНАТА ЖЕНА ПРЕСТРАВИЛА БЕОГРАЂАНКУ Одвукла је у пролаз , причала о магији и поцепала новац!

Непозната жена искористила је пролазницу, "увукла" је у "ритуал", а затим нестала без трага, остављајући Београђанку потпуно шокирану!

Како је Београђанка испричала на Реддит-у, све се догодило јуче, у поподневним сатима, у близини Теразија. Непозната жена пришла јој је на улици тражећи новац за храну и породицу. Добила је 100 динара, али се ситуација убрзо претворила у нешто много чудније.

- Здраво људи, пре неколико сати ме је жена зауставила у центру града, тражила је новац за храну и породицу, дала сам јој 100 динара. Међутим, након те интеракције кренула је да ми прича о црној магији и Богу, док ме је истовремено одвукла у неки пролаз (физички ме је повукла за руку) - написала је Београђанка.

Извадила 6.000 динара, а онда...

Према њеним речима, жена јој је потом тражила да понавља неке фразе, а онда и да извади новац веће суме и држи га у левој руци.

- Све време ми је говорила да ми га неће узети, међутим жена ми је у једном тренутку узела тих 6.000 динара и поцепала их! Затим ми је рекла да ће ми то донети здравље и мир за породицу, потом је пљунула на паре и бацила их у канту - додала је шокирана жена.

У тренутку када је жена покушала да дохвати телефон, ова се окренула и више није било.

- Била сам у огромном шоку, првобитно јер сам мислила да ми је угрожена безбедност и да неко посматра са стране и у договору са њом чека знак да ме можда физички нападну. (Знам, звучи глупо, и јесте, али због претходних искустава и траума стварно ми је позлило од овога и мислила сам да ће ми неко наудити ако не дам паре и не пратим те инструкције) - закључила је Београђанка.

"У првих пар реченица рекла ми је нек чињенице о мени"

Још једној Београђанки се десило слично док је шетала Кнез Михаиловом улицом.

- Зауставила ме је док сам причала телефоном, инсистирала да прекинем телефонирање и да разговарам са њом, јер "је то добро за мене". У првих пар кратких реченица испричала ми је неколико чињеница о мени које нису уопштене и које не може да зна. Ту ме је већ заинтригирала, не можеш бити равнодушан на то. Такође је кренула причу о некој магији, као ми неке особе раде о глави и мојој срећи, тражила да понављам за њом неке бајалице и новац, што већу суму да узмем из новчаника и да поцепам! - испричала нам је још једна Београђанка.

"Превара је"

У коментарима испод објаве јавили су се они који су осудили Београђанку и питали се како је могла да дозволи да јој неко поцепа 6.000 динара, али и они који су истакли да је реч о превари.

- Превара је, тај новац који је поцепала није прави, већ лажњак који је наместила у међувремену. Твојих 6.000 је код ње - написао је један корисник.

И редакцији Блица јавило се још неколико грађана који су такође имали слично искуство. Наиме, како наводе, ординира у кругу Кнез Михаилове и Теразија, а за све има сличну "фору".

- Пришла ми је и рекла ми је да битно да чујем оно што има да ми каже. Рекла ми је неке ствари које су заиста биле истина, али не знам да ли је то случајност или стварно нешто зна. Али када је дошао ред на "ритуал" и цепање новац нисам хтела да јој дам, па то је лудост - испричала је још једна читатељка Блица.