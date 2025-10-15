overcast clouds
УГАШЕН ПОЖАР КОД ТЕМЕРИНА Ватрогасци спасили још један драгоцени живот који је УМАЛО ОДНЕЛА ВАТРА (ФОТО)

15.10.2025. 20:07 20:12
Пише:
Дневник
Извор:
Dnevnik.rs
Фото: pixabay.com, ilustracija

Хумани ватрогасци данас данас у Темерину нису само угасили пожар који је букнуо на ниском растињу око насељеног места, него су притом спасили и један драгоцени живот.

Не, није био у питању ни политичар, министар, председник...  ни познати фудбалер, ни старлета, нити, на крају крајева, новинар. Није то био чак ни човек, него један малени јеж, којем се запалила окућница скупа с комшијским авлијама, али за њих није имао ко да позове ватрогасну службу.

Срећом, позвали су их људи, да би заштитили себе, али се притом, игром случаја, одиграло још једно спасавање живота који није ништа мање битан од наших.

Ватрогасци су гасили ватру и уочили мало, бодљикаво клупко које се бори за живот и спасили су га у последњи час из ватрене стихије.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by 193_ns (@193ns_rs)

Јеж је добро, савест добрих ватрогасаца је још боље. Хуманост, на делу!

Свака част и хвала вам, добри људи....

А. Г.

ватрогасци ватрогасци спасиоци хуманост живот јеж
Вести Друштво
