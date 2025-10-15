УГАШЕН ПОЖАР КОД ТЕМЕРИНА Ватрогасци спасили још један драгоцени живот који је УМАЛО ОДНЕЛА ВАТРА (ФОТО)
Хумани ватрогасци данас данас у Темерину нису само угасили пожар који је букнуо на ниском растињу око насељеног места, него су притом спасили и један драгоцени живот.
Не, није био у питању ни политичар, министар, председник... ни познати фудбалер, ни старлета, нити, на крају крајева, новинар. Није то био чак ни човек, него један малени јеж, којем се запалила окућница скупа с комшијским авлијама, али за њих није имао ко да позове ватрогасну службу.
Срећом, позвали су их људи, да би заштитили себе, али се притом, игром случаја, одиграло још једно спасавање живота који није ништа мање битан од наших.
Ватрогасци су гасили ватру и уочили мало, бодљикаво клупко које се бори за живот и спасили су га у последњи час из ватрене стихије.
Јеж је добро, савест добрих ватрогасаца је још боље. Хуманост, на делу!
Свака част и хвала вам, добри људи....
А. Г.