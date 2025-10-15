„Био је видно узнемирен, тресао се…“ НОВИ ДЕТАЉИ САСЛУШАЊА ВУЈАДИНА САВИЋА: Сав у сузама ОВО је поручио
Бивши фудбалер Црвене звезде, Вујадин Савић, дао је изјаву у истрази против А.К. (21), трансродне особе која је осумњичена да га је уцењивала компромитујућим снимцима и фотографијама.
Овај цео случај је изазвао велику пажњу јавности, а истрага је и даље у току.
Према незваничним сазнањима, Вујадин је током саслушања навео да је пролазио кроз озбиљну психичку тортуру, услед претњи и уцена којима је био изложен.
Сада су испливали и нови детаљи исказа који је Вујадин Савић дао пред тужиоцем.
Према сазнањима Курира, бивши фудбалер био је видно узнемирен, тресао се и ударао по глави, те навео да су му сви окренули леђа.
Извор Курира тврди како је особа која га је уцењивала временом повећавала своје захтеве, а споменуо је и своју супругу, славну глумицу Мирку Васиљевић која сада жели да се разведе.
Извор наводи и да је Вујадин истакао како су га сви напустили и окренули му леђа, а током исказа је често био у сузама.
Притвор за А. К.
Подсетимо, А. К. је одређен притвор од 30 дана због постојања опасности да ће боравком на слободи може да утиче на манипулацију са доказима. Наводно, сума за коју је уцењивала Савића износи око 50.000 евра.
У склопу акције дошло је и до претреса стана А. К. који се налази на Врачару како би се прикупили сви неопходни докази.
Растанак са Звездом
Подсећамо, Црвена звезда се недавно разишла са Вујадином Савићем, који је радио као помоћни тренер у стучном штабу. У клуб са Маракане су образложили тај растанак "приватним разлозима који се тичу фудбалера".
Дан после одлуке, клуб са Маракане уклонио је све фотографије Вујадина Савића са званичног сајта.