Од ухапшене одузети мобилни и рачунар ПРОНАЂЕН СНИМАК КОЈИМ ЈЕ УЦЕЊИВАН ВУЈАДИН САВИЋ?! Ево шта полиција даље предузима

15.10.2025. 19:57 20:41
Пише:
Дневник
Извор:
Блиц
фудбал
Фото: Youtube Printscreen/AmiG Show

Надлежни органи су пронашли ЦД на ком се наводно налази снимак уцене бившег фудбалера Вујадина Савића, сазнаје незванично "Блиц".

Реч је о доказима против осумњичене А.К. (21) која је ухапшена због сумње да је уцењивао бившег фудбалера снимцима и фотографијама.
 

Од ухапшене А.К. ће бити највероватније одузети мобилни телефон и рачунар који ће потом бити послати на вештачење. 
 

Како даље незванично сазнаје поменути лист, засад није познато да ли је ЦД на ком је снимак пронађен још током претреса стана осумњиченог А.К. или касније у току истраге по пријави Вујадина Савића.
 

Након што је јуче саслушан Вујадин Савић, очекује се саслушање још два сведока у тужилаштву у наредним данима. 
 

Невечана Вујадинова супруга, глумица Мирка Васиљевић, данас се није појавила у Тужилаштву.

Након тога би суд могао да укине притвор А.К.

Да подсетимо, ухапшена је А.К. (21), трансродна особа која се у документима води као мушко. 

Облачи се као женско и има угређене силиконске груди. Смештена је у мушки део Централног затвора, пише Блиц.
 

вујадин савић уцена снимак трансродна особа
Вести Хроника
