“Интимне услуге пружала у свом стану, а заказивала преко апликације” НОВИ ДЕТАЉИ О УХАПШЕНОЈ ЗБОГ УЦЕЊИВАЊА ВУЈАДИНА Ево шта је открио новинар Младен Мијатовић
Новинар Младен Мијатовић проговорио је о случају трансродне особе А. К. (21) осумњичене да је уцењивала бившег фудбалера Вујадина Савића и открио нове детаље.
Он се огласио на Инстаграму и изнео тврдње да је осумњичена А. К. пружала интимне услуге у свом стану преко апликације Ромео.
- А.К. (21) је наводно заказивала пружање се***алних односа у свом стану преко апликације Ромео. У августу је пријавила полицији да је била жртва разбојништа 14. августа.
Према њеним речима, три особе које су претходно заказале услуге, дошле су у стан на Врачару, попрскале су је бибер спрејом, претукле је, отели одређену количину новца и неке техничке уређаје из стана, а затим су те особе побегле. А.К. је пријавила случај полицији, они су одмах реаговали и брзо су идентификоване и преведене 3 осумњичене особе за разбојништво - тврди Мијатовић.
Вујадин исказ давао два сата
Како подсећа Курир, Вујадин Савић саслушан је у процесу који се води против А. К. (21), трансродне особе која је уцењивала бившег фудбалера Црвене звезде приватним снимцима и фотографијама.
Саслушање је одржано 8. октобра у 13.30, Вујадин је дошао у присуству адвоката и задржао се око два сата у Трећем основном тужилаштву. Том приликом он је изнео своју страну приче - наводи извор Курира.
Притвор до 30 дана
А. К. је одређен притвор од 30 дана због постојања опасности да ће боравком на слободи може да утиче на манипулацију са доказима.
Наводно, сума за коју је уцењивала Савића износи око 50.000 евра.
У склопу акције дошло је и до претреса стана А. К. који се налази на Врачару како би се прикупили сви неопходни докази.