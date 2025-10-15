overcast clouds
12°C
15.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1678
usd
100.8068
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

“Интимне услуге пружала у свом стану, а заказивала преко апликације” НОВИ ДЕТАЉИ О УХАПШЕНОЈ ЗБОГ УЦЕЊИВАЊА ВУЈАДИНА Ево шта је открио новинар Младен Мијатовић

15.10.2025. 18:07 18:28
Пише:
Дневник
Извор:
Курир
Коментари (0)
фудбал
Фото: Printscreen/Blic/RTS

Новинар Младен Мијатовић проговорио је о случају трансродне особе А. К. (21) осумњичене да је уцењивала бившег фудбалера Вујадина Савића и открио нове детаље.

Он се огласио на Инстаграму и изнео тврдње да је осумњичена А. К. пружала интимне услуге у свом стану преко апликације Ромео.

- А.К. (21) је наводно заказивала пружање се***алних односа у свом стану преко апликације Ромео. У августу је пријавила полицији да је била жртва разбојништа 14. августа.

Према њеним речима, три особе које су претходно заказале услуге, дошле су у стан на Врачару, попрскале су је бибер спрејом, претукле је, отели одређену количину новца и неке техничке уређаје из стана, а затим су те особе побегле. А.К. је пријавила случај полицији, они су одмах реаговали и брзо су идентификоване и преведене 3 осумњичене особе за разбојништво - тврди Мијатовић.
 

Вујадин исказ давао два сата
 

Како подсећа Курир, Вујадин Савић саслушан је у процесу који се води против А. К. (21), трансродне особе која је уцењивала бившег фудбалера Црвене звезде приватним снимцима и фотографијама.

Саслушање је одржано 8. октобра у 13.30, Вујадин је дошао у присуству адвоката и задржао се око два сата у Трећем основном тужилаштву. Том приликом он је изнео своју страну приче - наводи извор Курира.

Притвор до 30 дана
 

А. К. је одређен притвор од 30 дана због постојања опасности да ће боравком на слободи може да утиче на манипулацију са доказима

Наводно, сума за коју је уцењивала Савића износи око 50.000 евра.

У склопу акције дошло је и до претреса стана А. К. који се налази на Врачару како би се прикупили сви неопходни докази.
 

вујадин савић уцена трансродна особа апликација
Извор:
Курир
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ВУЈАДИН НИЈЕ ЈЕДИНИ, НА СПИСКУ ЗА УЦЕНУ ПОЛИТИЧАР, БИЗНИСМЕН И СПОРТИСТИ Ко је све био на мети ухапшене трансродне особе?
najnovija vest opsta

ВУЈАДИН НИЈЕ ЈЕДИНИ, НА СПИСКУ ЗА УЦЕНУ ПОЛИТИЧАР, БИЗНИСМЕН И СПОРТИСТИ Ко је све био на мети ухапшене трансродне особе?

15.10.2025. 13:53 14:05
Волим
0
Коментар
0
Сачувај