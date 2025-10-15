few clouds
(ВИДЕО) Папа Лав XIV добио поклон који није очекивао - ево о чему је реч

15.10.2025. 20:44
Дневник
Tanjug
Фото: Tanjug (AP Photo/Alessandra Tarantino)

Папа Лав XIV добио је на поклон белог коња на маргинама данашње редовне аудијенције.

Коњ се зове Протон и долази из штале у Коłобрзегу-Будзистову, у Пољској, преноси агенција АНСА. Папа Лав, некадашњи кардинал Роберт Превост воли да јаше коње и има своја грла у папској летњој резиденцији у Кастел Гандолфу.

Када је био мисионар у Перуу, користио је коња као превозно средство крећући се по планинским селима.

"Чистокрвног арапског коња папи је поклонио парохијан цркве Светог Адалберта у Лондону. Папа Лав XIV добио је на поклон белог коња. Донатор жели да коњ буде продат на аукцији, а приход намењен за помоћ сиромашнима", саопштио је Ватикан на свом X налогу.

 

 

Вести Свет
