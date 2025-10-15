(ВИДЕО) Папа Лав XIV добио поклон који није очекивао - ево о чему је реч
Папа Лав XIV добио је на поклон белог коња на маргинама данашње редовне аудијенције.
Коњ се зове Протон и долази из штале у Коłобрзегу-Будзистову, у Пољској, преноси агенција АНСА. Папа Лав, некадашњи кардинал Роберт Превост воли да јаше коње и има своја грла у папској летњој резиденцији у Кастел Гандолфу.
Када је био мисионар у Перуу, користио је коња као превозно средство крећући се по планинским селима.
"Чистокрвног арапског коња папи је поклонио парохијан цркве Светог Адалберта у Лондону. Папа Лав XIV добио је на поклон белог коња. Донатор жели да коњ буде продат на аукцији, а приход намењен за помоћ сиромашнима", саопштио је Ватикан на свом X налогу.
🚨New: Pope Leo XIV was gifted a white horse named Proton pic.twitter.com/nsfHiisVBC
