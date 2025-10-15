ЦИК у Приштини: СРПСКА ЛИСТА ОСВОЈИЛА НАЈВИШЕ ОДБОРНИЧКИХ МЕСТА у Зубином Потоку и Северној Митровици! ВЕЋА ИЗЛАЗНОСТ у српским општинама
БЕОГРАД: Српска листа освојила је највише одборничких места у општинама Северна Митровица и Зубин Поток на локалним изборима одржаним 12. октобра, показују подаци централне изборне комисије у Приштини (ЦИК).
Како је објављено на сајту ЦИК-а, Српска листа је у Северној Митровици добила 4.693 гласа, односно 62,57 одсто.
На другом месту је Грађанска иницијатива “Север за све” која је добила 828 гласова или 11,04 одсто.
На трећем месту је Покрет Самоопредељење са 583 гласа, односно 7,77 одсто.
Српска демократија добила је 494 гласа или 6,59 одсто, а Демократска партија Косова 319 гласова, односно 4,25 одсто.
Странка “За слободу правду и опстанак” освојила је 108 гласова, Српски народни покрет 63 гласа, Нова демократска странка 36 гласова и Ново лице-народна правда 25 гласова.
У Зубином Потоку Српска листа је освојила 2.913 гласова, односно 75,56 одсто.
Самоопредељење је освојило 209 гласова или 5,42 одсто, а Српски народни покрет 196 гласова или 5,08 одсто.
Демократска партија Косова добила је 184 гласа, За слободу, правду и опстанак125 гласова, а Косовски савез 86 гласова.
За Српску демократију гласала су 54 бирача, а за Ново лице - Народна правда 49 бирача.
Претходно су пребројани сви гласови за одборнике у Звечану, Штрпцу, Партешу, Ранилугу и Клокоту и Српска листа је и у тим општинама освојила већину одборничких места.
Према прелиминарним резултатима, на локалним изборима 12. октобра у девет од 10 општина са српском већином кандидати Српске листе убедљиво су победили у првом кругу, а у Клокоту у други круг који ће бити одржан 9. новембра иду кандидат Српске листе Божидар Дејановић и кандидат Српске Народне слоге Срећко Спасић.
Већини општина са албанском већином у првом кругу није добила градоначелника, укључујући веће градове - Приштину, Призрен и јужни део Косовске Митровице.
Према подацима ЦИК-а, излазност на изборима била је 40,10 одсто, а у српским срединама много већа - у Зубином Потоку чак 61,95, у Звечану 59,75, у северном делу Косовке Митровице 45,84, у Новом Брду 55,90, у Штрпцу 48,09, у Грачаници 47,14 одсто, а Ранилугу 59,40 одсто уписаних бирача.