ОДРЕЂЕН ДОМАЋИН СУПЕРКУПА: У Руми за трофеј играју Партизан и Раднички
16.10.2025. 14:20 14:22
Одбојкаши Радничког и Партизана играју 2. новембра у Руми за трофеј Суперкупа Србије
Одбојкаши Радничког из Крагујевца и Партизана играће 2. новембра у Руми за трофеј Суперкупа Србије.
Утакмица ће бити одиграна 2. новембра у дворани СЦ "Рума" од 18 часова.
Одбојкаши Радничког су прошле сезоне освојили титулу шампиона Србије и Куп Србије. Партизан је прошле сезоне поражен у финалу Купа Србије од Радничког.
Клуб из Крагујевца никада није освојио Суперкуп Србије, а Партизан је једном, 2022. године.
У конкуренцији одбојкаша одиграно је 14 мечева у Суперкупу Србије. Црвена звезда је освојила 6 трофеја, Војводина из Новог Сада 5, Нови Пазар 2, а Партизан 1 трофеј.