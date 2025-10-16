clear sky
ОДРЕЂЕН ДОМАЋИН СУПЕРКУПА: У Руми за трофеј играју Партизан и Раднички

16.10.2025. 14:20 14:22
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
спорт
Фото: Одбојкашки савез Србије

Одбојкаши Радничког и Партизана играју 2. новембра у Руми за трофеј Суперкупа Србије

Одбојкаши Радничког из Крагујевца и Партизана играће 2. новембра у Руми за трофеј Суперкупа Србије.

Утакмица ће бити одиграна 2. новембра у дворани СЦ "Рума" од 18 часова.

Одбојкаши Радничког су прошле сезоне освојили титулу шампиона Србије и Куп Србије. Партизан је прошле сезоне поражен у финалу Купа Србије од Радничког.

Клуб из Крагујевца никада није освојио Суперкуп Србије, а Партизан је једном, 2022. године.

У конкуренцији одбојкаша одиграно је 14 мечева у Суперкупу Србије. Црвена звезда је освојила 6 трофеја, Војводина из Новог Сада 5, Нови Пазар 2, а Партизан 1 трофеј.

