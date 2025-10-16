clear sky
РАСВЕТЉЕН НАПАД НА УГОСТИТЕЉСКИ ОБЈЕКАТ Ухапшен мушкарац који је бацио ручну бомбу на локал у Зрењанину

16.10.2025. 15:20 15:21
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Фото: Dnevnik.rs

Полиција у Зрењанину је, по налогу Вишег јавног тужилаштва у овом граду, ухапсила Д. Ј. (35), због сумње да је починио кривична дела изазивање опште опасности и недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја.

Сумња се да је он 19. септембра ове године, у ноћним часовима у Зрењанину, разбио стакло на једном угоститељском објекту, а потом унутра убацио ручну бомбу, која је услед детонације оштетила стакла и инвентар локала.

Полиција је приликом претреса стана и других просторија које користи Д. Ј. пронашла и одузела два пиштољска метка.

Осумњиченом је одређено задржавање до 48 часова и он ће, уз кривичну пријаву, бити приведен Вишем јавном тужилаштву у Зрењанину.

бомбаш полицијска управа зрењанин хапшење
Вести Хроника
