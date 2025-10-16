clear sky
АУТОБУС НАЛЕТЕО НА ДЕТЕ НА ПЕШАЧКОМ ПРЕЛАЗУ! Хорор на Смедеревском путу

16.10.2025. 14:53 15:02
Пише:
Дневник
Извор:
24sedam/Kurir
Фото: Dnevnik.rs

Житељи Калуђерице кажу да је питање дана када ће неко да настрада на овом делу Смедеревског пута

На Смедеревском путу у београдском насељу Калуђерица данас се догодила саобраћајна несрећа, у којој је као пешак повређена девојчица.

Несрећа се догодила када је на дете, док је прелазило улицу на обележеном пешачком прелазу, налетео аутобус.

- Аутобус је ударио девојчицу на пешачком, она је пала. Возач је стао, људи су се окупили око детета које лежи на асфалту. Полиција је дошла на место несреће, позвана је и Хитна помоћ, све се десило око 14 часова - каже наш извор и додаје да се не зна степен повреда девојчице.

Иначе, житељи овог дела насеља кажу да је питање дана када ће неко да настрада на овом делу Смедеревског пута.

- Овај део Смедеревца је прошираван, напраљене су по две трке за оба смера, а иако је пешачки прелаз јасно обележен, возачи уопште не маре за то. Понашају се као да су на ауто-путу. Сваки прелазак улице ту је ризичан, возачи возе брзо, залете се, а на пешаке уопште не обраћају пажњу - кажу забринути житељи овог дела Калуђерице.

 

24sedam/Kurir

Смедеревски пут дете пешачки прелаз
