АУТОБУС НАЛЕТЕО НА ДЕТЕ НА ПЕШАЧКОМ ПРЕЛАЗУ! Хорор на Смедеревском путу
Житељи Калуђерице кажу да је питање дана када ће неко да настрада на овом делу Смедеревског пута
На Смедеревском путу у београдском насељу Калуђерица данас се догодила саобраћајна несрећа, у којој је као пешак повређена девојчица.
Несрећа се догодила када је на дете, док је прелазило улицу на обележеном пешачком прелазу, налетео аутобус.
- Аутобус је ударио девојчицу на пешачком, она је пала. Возач је стао, људи су се окупили око детета које лежи на асфалту. Полиција је дошла на место несреће, позвана је и Хитна помоћ, све се десило око 14 часова - каже наш извор и додаје да се не зна степен повреда девојчице.
Иначе, житељи овог дела насеља кажу да је питање дана када ће неко да настрада на овом делу Смедеревског пута.
- Овај део Смедеревца је прошираван, напраљене су по две трке за оба смера, а иако је пешачки прелаз јасно обележен, возачи уопште не маре за то. Понашају се као да су на ауто-путу. Сваки прелазак улице ту је ризичан, возачи возе брзо, залете се, а на пешаке уопште не обраћају пажњу - кажу забринути житељи овог дела Калуђерице.
24sedam/Kurir