СВЕ СЕ ВИШЕ ВЕРУЈЕ ВЕШТАЧКОЈ ИНТЕЛИГЕНЦИЈИ Страх од губитка посла ипак остаје
Запослени виде вештачку интелигенцију (АИ) као пресудну силу на радном месту у 2025. години која је надмашила и економску неизвесност и флексибилне облике рада као главни фактор утицаја у радном окружењу, показује данас објављено истраживање Адеко Групе.
Поверење у коришћење вештачке интелигенције нагло је порасло и чак 71 одсто испитаника је навело да их ништа не спречава да користе АИ, што представља значајан скок у односу на 19 одсто колико је било 2024.
Kључни налази шестог годишњег извештаја "Global Workforce of the Future", под називом "Humanity at work: How to thrive in the AI era" (Човечност на раду: како напредовати у ери вештачке интелигенције) су да АИ проширује могућности и да више од три четвртине запослених каже да им вештачка интелигенција омогућава да обављају задатке који су раније били ван њиховог домета, а скоро три четвртине наводи да је АИ већ променила или ће ускоро променити вештине и активности потребне за њихове улоге, саопштио је Адеко.
На основу увида добијених од 37.500 радника из 31 земље и 21 индустрије, утврђено је и да неизвесност и даље постоји иако 76 одсто испитаника очекује да ће АИ створити нова радна места, 70 одсто предвиђа реструктурирање постојећих послова, док 23 одсто страхује од губитка посла и тражи додатно уверење и подршку.
Један од кључних налаза извештаје је и да су сврха и поверење
кључни стубови, односно да су радници који разумеју како АИ утиче на њихову улогу и како се њихов рад повезује са стратегијом компаније, много више склонији да остану у организацији, чак и док забринутост за приватност расте и достиже 44 одсто.
"Радна снага спремна за будућност бележи снажан раст и у 2025. години, 37 одсто запослених се сматра спремним за будућност, што је више него троструко повећање у односу на прошлогодишњих 11 одсто", пише у саопштењу.
Додаје се да истраживање додатно наглашава и да "радници спремни за будућност", односно они који се проактивно усавршавају и прилагођавају новим технологијама имају користи од јаснијих циљева и подршке у каријери засноване на вештинама.
Упркос времену које АИ штеди, извештај открива и да трећина запослених то време проводи обављајући исте или чак монотоне задатке, а да би се та ефикасност преточила у већи ангажман, послодавци морају помоћи радницима да препознају и мере утицај свог рада и да пређу на смисленије, вредније задатке.
Налази указују да јасан осећај сврхе представља снажан фактор у задржавању запослених и да радници који разумеју како њихова улога доприноси стратегији компаније показују знатно већу лојалност, односно чак 99 одсто оних који свакодневно осећају снажан смисао и сврху, планира да остане у наредних 12 месеци, у поређењу са само 53 одсто оних који тај осећај никада немају.
Развој каријере, такође, постаје све важнији приоритет и један од три радника би остао код свог послодавца уколико би имао јасно дефинисане могућности за напредовање, што је пораст у односу на 22 одсто из претходне године.
Радници поздрављају примену АИ алата у аутоматизацији и обукама, али и даље дају предност људској процени када је реч о осетљивим одлукама у вези са каријером.
Извештај показује да су лидери и менаџери знатно отворенији према АИ
агентима у поређењу са запосленима на почетним позицијама, што наглашава потребу за транспарентном комуникацијом и етичким смерницама.
Радници спремни за будућност, који јасно разумеју свој утицај и преузимају одговорност за развој својих вештина имају веће поверење у АИ од својих колега што потврђује да су јасноћа и укљученост кључни за изградњу поверења.