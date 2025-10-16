clear sky
16.10.2025.
Нови Сад
„ДНЕВНИК" САЗНАЈЕ Сутра се на Фрушкој гори пробија прва цев најдужег тунела у Србији

16.10.2025. 17:42
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
тунел
Фото: Dnevnik.rs

ИРИГ: Након четири године радова сутра се пробија прва цев тунела „Иришки венац“ који се налази на траси Фрушкогорског коридора.

Дужина овог тунела на Фрушкој гори је 3,5 километара и, када буде пробијена и друга цев, биће то најдужи тунел у Србији. Пробијање друге цеви најављено је наредни месец.

Тим поводом за петак је организована свечаност на којој ће се прославити крај дела послова на новој саобраћајној траси која треба да повеже Нови Сад и Руму са аутопутевима Београд-Шид и Београд-Шабац-Лозница. 

На Инстаграм страници Општине Ириг најављено је да су нови тунел „Ирижани и сви грађани овог краја деценијама ишчекивали са поносом и надом“.

тунел
Фото: Dnevnik.rs

„Тим поводом биће приређен богат културно-уметнички програм у коме ће учествовати деца из вртића и забавишта, ученици основне и средње школе, полазници музичке школе, као и чланови културно-уметничких друштава и завичајних удружења. Посетиоци ће имати прилику да уживају у пријатној атмосфери, уз добро вино и дегустацију печеног вола, као и у дружењу у духу традиције, заједништва и великог успеха за наш крај“, наводи се у објави.

