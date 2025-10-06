(ФОТО) НА КОРАК ОД ИСТОРИЈСКОГ ПОДВИГА, ПОСЕБНО МЕЂУНАРОДНО ПРИЗНАЊЕ ЗА ОВАЈ ПРОЈЕКАТ: Прва тунелска цев кроз Фрушку гору биће пробијена ускоро ОВО ЋЕ ПРОМЕНИТИ САОБРАЋАЈ У СРБИЈИ
У оквиру Конференције о тунелоградњи Југоисточне Европе посебно признање је додељено пројекту тунела „Иришки венац”, као пројекту земље домаћина.
Овај тунел још је у изградњи, али су међународни стручњаци препознали изузетност у његовој градњи. Како је на Инстаграму објавио директор Коридора Србије Александар Антић очекује се да ће овај неимарски захват ући у трку за наредне године и титулу пројекат године.
Како је појаснио, пројекат изградње тунела кроз Фрушку гору, препознат је као изузетан из саобраћајних разлога, али и због екологије.
Његовом изградњом и пуштањем у саобраћај биће измештен сав теретни саобраћај из Националног парка и Фрушке горе. Када се заврши биће то најдужи тунел у Србији, од 3,5 километара и фантастичан је грађевински подухват. Кинеска компанија ЦРБЦ се доказала, истакао је Антић, квалитетним методолологијама изградње по највишим свестским стандардима.
Тунел се увелико гради, а како је најављено раније, у овом месецу биће пробијена десна тунелска цев, а у новембру и лева.
Неимари у тунелу граде безбедносне нише на сваких 150 метара и пролазе за пешаке на сваких 290 метара кроз које ће моћи да се прође у случају пожара, саобраћајних несрећа и других непредвиђених ситуација.
За возила и камионе планира се изградња два везна тунела, кроз које ће моћи да прођу ако остану у квару, а све је пројектовано у сагласности са немачким стандардом безбедности РАПТ. Ради се у три смене, ангажовано је 270 радника, а у употреби је 56 разних машина.
Изградња тунела почела је 1. маја 2021. године, а према идејном пројекту који је урадио Институт за путеве 2016, планирана је ширина коловоза од осам метара са две саобраћајне траке по смеру. Како „Дневник” сазнаје, до протекле недеље пробијено је више од 6.800 метара тунела у обе тунелске цеви, а укупна дужина која се пробија је 7.007 метара, заједно у две цеви. Дневно се пробија око осам метара.
Осим тога, урађено је скоро 50 процената насипа од тунела до почетне обилазнице око Руме. Та деоница дугачка је 16,5 километара. Из центра Ирига се већ назиру нови надвожњак и саобраћајница.
Ближе самом уласку у тунел бројна механизација и радници ангажовани су на изградњи прилазних саобраћајница и вијадуктова како би се премостила фушкогорска узвишења и долине. Тај посао иде доста брзо с обзиром на то да су приступни путеви углавном на равном терену.