(ВИДЕО) КВАЛИТЕТ И ПРИНОС ИЗНАД ОЧЕКИВАЊА, ПРОИЗВОЂАЧИ МОГУ ДА РАЧУНАЈУ НА ЛЕПУ ЗАРАДУ! Берба у Срему у току, а ово је цена прве класе!
Сушно и топло лето било је одлично за дуван. Пољопривредници из Срема − Хртковаца, Голубинаца и Кукујеваца − заводољни су приносом и квалитетом.
Ова сезона је била много боља у односу на лањску, премда је и прошла година била и сушна и топла.
− Година за дуван није још завршена. Сезона брања је почела првих дана јула и трајаће све до половине новембра, уколико до тада јак мраз не уништи биљку, али после два месеца брања може се рећи да су квалитет и принос изнад очекиваних. Биће сувог дувана око 2,5 тона по хектару, мада произвођачима није толико значајана количина колико квалитет биљке, јер килограм прве класе дувана је 715 динара, а пете 195 динара − казао је за Дневник вишегодишњи произвођач дувана сорте вирџинија Живко Рајаковић из Хртковаца, који дуван, као и остали пољопривредници из околних села, испоручује компанији Јапан табако у Сенти.
Како каже, дуван је специфична култура и помало мистична.
- Толико је условљен временским приликама и многим фактора током развоја да ништа унапред не знамо, ни каквог ће бити квалитета ни колико ће га бити, док се прва тура не осуши. Ова година је била изузетно сушна и топла, али уз непрекидно надовњавање и следећи научна достигнућа, упутства саветодавних служби и стручњака из Јапан табакоа успели смо да произведемо дуван каквог није било на сремским пољима – вели наш саговорник.
Дуван воли слабију, мршавију земљу, слатињаву. Не воли оранице, где има превише азота, јер онда добија на бујности и има га превише, а није довољно квалитетан.
− Не треба нам да узгојимо велику количину дувана, већ мању са добрим листовима, који треба да су што жући и једнаки, суви, без икаквих оштећења и флека, да се у руци осети њихова дебљина а када се стисну у руци да се врате у првобитно стање − истиче Рајаковић.
Сезонци из Костолца и Бујановца
Добру цену овогодишњег дувана прве класе помало кваре трошкови радне снаге.
Сезонске раднике је тешко наћи, али, на срећу, Рајаковић има раднике из Бујановца и Костолца, који сваке године долазе код њега, јер имају обезбеђен смештај. Ове године дневница је 5.900 динара.
По његовим речима, производња дувана има три циклуса и сваки траје по два месеца. Крајем фебруара прави се расад, садњом семена у контејнере и пластенике, а крајам маја се расађује на отворена поља, када почиње нега дувана − шпартање, окопавање и заштита од инсеката и болести, да би почетком јула наступила берба. У свим циклусима произвођачима компанија Јапан табако даје стручну и материјалну помоћ, односно финансира произоводњу.
У протеклих 10−15 година дуван се сади у Срему, што је раније било незамислово. Само у Хртковцима га има на 600 хектара.
Рајаковић скреће пажњу на то да када се интензивно гају на једној њиви, после 20 година код дувана се јављају вирусне болести за које нема лека и онда се производња сели у неки други регион, где се процени да је погодно да се настави гајење дувана.
