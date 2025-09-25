overcast clouds
Њива у Срему купљена за невероватних милион евра! ЦЕНА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ПРАТИ ПОРАСТ НЕКРЕТНИНА

25.09.2025. 16:57
Дневник
Дневник/Бизпортал.рс
Фото: Dnevnik.rs

Извештај Републичког геодетског завода показује да је најскупље пољопривредно земљиште у Србији у последњих неколико година продато у општини Рума.

Парцела површине 5 хектара и 66 ари достигла је цену од невероватних милион евра. Иако ова трансакција представља изузетак, просечне цене у Срему дају реалнију слику.

Пољопривредно земљиште се тамо продаје по ценама које прелазе и 10.000 евра по јутру, са просеком од око 8.000 евра.

Међутим, и пољопривредници и инвеститори суочавају се са много већим проблемом – недостатком квалитетних парцела.

Раст цена земљишта у Срему прати општи тренд раста вредности некретнина. Тражња је све већа, а понуда ограничена, преноси Каматица.

– То се дешава зато што је пораст некретнина тренд, јер, ако оду цене станова, кућа, морају да оду и цене пољопривредног земљишта, које на неки начин то прате. Цене су више од 10 до 20 процената – изјавио је Раде Фрајтовић, власник агенције за промет некретнина из Сремске Митровице.

Фрајтовић објашњава да је највећи проблем то што „земље нема“ на тржишту.

– Углавном је урађена такозвана „кристализација стања“, што значи да су људи који се тиме озбиљно баве већ покуповали земљу, а сви који су имали мање површине у власништву, стимулисани добром ценом, већ су је продали. Углавном су то користили да купе неке друге некретнине, станове. И све што се појави, што има неку разумнију цену, све се брзо прода. Цена је сада од 6 до 8 хиљада евра, по јутру – додаје Фрајтовић.

Иако цена пољопривредног земљишта у Срему расте, свакодневна пољопривредна пракса доноси више брига него зараде. Суше, лоши приноси и ниске откупне цене, уз све већа улагања у производњу, чине да, упркос вредности земље, многи пољопривредници и даље тешко послују.

Bizportal.rs

пољопривредно земљиште Цена
Дневник/Бизпортал.рс
Дневник
Бизнис Пољопривреда
