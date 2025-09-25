overcast clouds
21°C
25.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1872
usd
99.2775
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ЧАК ПОЛОВИНА ЗАДРУГА У СРБИЈИ СА СЕДИШТЕМ У ВОЈВОДИНИ Ево чиме се баве

25.09.2025. 16:09 16:17
Пише:
Дневник
Извор:
Tanjug
Коментари (0)
пољопривреда
Фото: Дневник (А. Савановић)

БЕОГРАД: Председник Задружног савеза Србије Никола Михаиловић изјавио је данас да је у Србији активно 5.000 задруга, од којих је 3.000 пољопривредних, а међу којима 62 одсто чине земљорадничке задруге.

Он је на свечаности поводом обележавања 130 година постојања и рада Задружног савеза Србије рекао да се половина укупног броја пољопривредних задруга налази у Централној Србији, а друга половина у Војводини. 

„Традиција 130 година Задружног савеза Србије, више од 130 година на подручју Војводине и 170 година задругарства је порука да имамо традицију, садашњости и будућности“, рекао је он за Танјуг.

Михаиловић је додао да је задругама потребан приступ тржишту капитала, јер због свега онога што се дешавало у претходном периоду задруге су исцрпеле своје акумулације.

Он је нагласио да је предлог Задружног савеза Србије да се отвори фонд за финансирање задруга и да није важно како ће се он формално звати, већ да је битно да се задруге финансирају.

село
Фото: Дневник (А. Савановић)

„Наш предлог је да тај фонд који би финансирао задруге буде на републичком нивоу, да буде бескаматни и да прати циклус производње, а то знач да ако воћка рађа у трећој години, то прати и грејс период, односно да он важи док не стигне прва зарада“, рекао је Михаиловић.

Додао је да је и изградња складишних прерадних капацитета у задружном власништву много исплативија него да се појединачно неко региструје као газда.

„Што се тиче задруга, нама је финализација производа јако кључна, тако да можемо да кажемо да је задруга једном реченицом један континуирани, финални задружни производ који је сертификован, маркетиншки обрађен, лепо упакован, а још ако пронађе пут извоза, то нам је кључ успеха“, рекао је Михаиловић.

Он је навео и да је јако важно да се што више ради на промоцији задруга и да се у њима зашпошљавају стручни кадрови, јер је то како је нагласио, кључ успеха и очувања задруга.

задруга задругари задругарство
Извор:
Tanjug
Пише:
Дневник
Бизнис Пољопривреда
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
НОВОСАДСКИ ИНСТИТУТ ЗА РАТАРСТВО ДРАГОЦЕН САРАДНИК ЗАДРУГАРИМА Семе из Новог Сада за раж, овас, хељду, спелту!
с

НОВОСАДСКИ ИНСТИТУТ ЗА РАТАРСТВО ДРАГОЦЕН САРАДНИК ЗАДРУГАРИМА Семе из Новог Сада за раж, овас, хељду, спелту!

27.12.2024. 14:11 14:18
Волим
0
Коментар
0
Сачувај