ЧАК ПОЛОВИНА ЗАДРУГА У СРБИЈИ СА СЕДИШТЕМ У ВОЈВОДИНИ Ево чиме се баве
БЕОГРАД: Председник Задружног савеза Србије Никола Михаиловић изјавио је данас да је у Србији активно 5.000 задруга, од којих је 3.000 пољопривредних, а међу којима 62 одсто чине земљорадничке задруге.
Он је на свечаности поводом обележавања 130 година постојања и рада Задружног савеза Србије рекао да се половина укупног броја пољопривредних задруга налази у Централној Србији, а друга половина у Војводини.
„Традиција 130 година Задружног савеза Србије, више од 130 година на подручју Војводине и 170 година задругарства је порука да имамо традицију, садашњости и будућности“, рекао је он за Танјуг.
Михаиловић је додао да је задругама потребан приступ тржишту капитала, јер због свега онога што се дешавало у претходном периоду задруге су исцрпеле своје акумулације.
Он је нагласио да је предлог Задружног савеза Србије да се отвори фонд за финансирање задруга и да није важно како ће се он формално звати, већ да је битно да се задруге финансирају.
„Наш предлог је да тај фонд који би финансирао задруге буде на републичком нивоу, да буде бескаматни и да прати циклус производње, а то знач да ако воћка рађа у трећој години, то прати и грејс период, односно да он важи док не стигне прва зарада“, рекао је Михаиловић.
Додао је да је и изградња складишних прерадних капацитета у задружном власништву много исплативија него да се појединачно неко региструје као газда.
„Што се тиче задруга, нама је финализација производа јако кључна, тако да можемо да кажемо да је задруга једном реченицом један континуирани, финални задружни производ који је сертификован, маркетиншки обрађен, лепо упакован, а још ако пронађе пут извоза, то нам је кључ успеха“, рекао је Михаиловић.
Он је навео и да је јако важно да се што више ради на промоцији задруга и да се у њима зашпошљавају стручни кадрови, јер је то како је нагласио, кључ успеха и очувања задруга.