НОВА ПОЛИТИЧКА ОДЛУКА УЕФЕ? Израел је проблем, већина савеза је за ИЗБАЦИВАЊЕ ИЗ ТАКМИЧЕЊА
Одлука о Израелу биће донета наредне недеље, а већина чланица УЕФА гласаће за избацивање.
Већ неколико недеља прича се о опцији да ће УЕФА избацити репрезентацију Израела и тамошње клубове из свих такмичења које организује, а чини се да читава прича добија епилог. Наводно, већ у току следеће недеље УЕФА ће донети једну од најважнијих одлука у историји - суспендоваће репрезентацију и тимове из Израела.
Како преноси новинар Мартин Циглер, уредник спорта на Тајмсу, већина чланица УЕФА наредне недеље ће гласати за избацивање Израела из такмичења под окриљем УЕФА. Израел је од 1994. године члан УЕФА, а у европски фудбал су се "преселили" због тензија на Блиском истоку и лоших комшијских односа са свим државама у окружењу. По информацијама које круже, Израел ће ускоро имати само протоколарно чланство у УЕФа, нешто слично као Русија током последње три и по године.
Подсећамо, Русија је одмах суспендована из свих такмичења под окриљем УЕФА, а тамошњи клубови и репрезентација од тада не играју званичне међународне мечеве. Национални тим се окупљао неколико пута, али углавном како би одмерио снаге са егзотичним ривалима - никада против квалитетних европских селекција које су гласале за избацивање из такмичења.
Русија је у једном тренутку размишљала и о промени, односно селидби у Азију. Ипак, од те идеје се одустало јер Руси самтрају да ће се вратити у УЕФА такмичења. За сада се не назире крај рата у Украјини, али ни рата који Израел води против Палестине и неколико околних држава. Због тога је тешко прогнозирати када би у такмичења могли да се врате национални тим, али и Макаби из Тел Авива који је под командом Жарка Лазетића освојио бод у првом колу групне фазе Лиге Европе.
Уколико би УЕФА суспендовала Израел, то би значило да национални тим прекида квалификације за Светско првенство. Иако Мундијал организује ФИФА, европски фудбал је у рукама УЕФА, а без одиграних квалификација не може да се стигне на светску смотру. То значи да би израелски фудбалери, након освојених девет бодова из пет мечева остали без шанси да угрозе Норвежане и Италијане у борби за Светско првенство 2026 у Канади, САД и Мексику.
