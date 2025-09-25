overcast clouds
ДЕТЕ ВОЈВОДИНЕ, ЛЕВИ БЕК СТЕФАН БУКИНАЦ ПРЕД УТАКМИЦУ СА ЖЕЛЕЗНИЧАРОМ: Играћемо нашу игру, желимо до сва три бода

25.09.2025. 16:21 16:25
Пише:
Дневник
фк војводина
Фото: ФК Војводина

За просутим млеком не вреди се окретати и, утисак је, фудбалери Војводине придржавају се те народне мудрости.

Чињеница је да су доживели неуспех у утакмици с Новим Пазаром (0:1) и ту више ништа не може да се промени, али могу да се извуку одређени закључци који се тичу узрока првог првенственог пораза у овој сезони, као и да се предузму неке ствари како им се уочени пропусти и слабости више не би понављали.

Сезона иде даље, већ у суботу (од 21 сат) пред „старом дамом“ је нови изазов звани Железничар из Панчева, а сусрет се игра на стадиону „Карађорђе“. Један од најистакнутијих појединаца у Вошином тиму у сусрету у Новом Пазару био је леви бек, уједно и бонус играч, Стефан Букинац (20).

– Криво нам је свима због доживљеног пораза – искрен је био овај рођени Србобранац. – Гол смо примили већ у трећем минуту утакмице и то нас је мало пореметило. Ипак, држали смо се, али је црвени картон Сиченџеа, који је зарадио пред одлазак на паузу, преломио сусрет. И с играчем мање, по мени, били смо бољи тим у наставку, имали већи посед и створили пар прилика, али нисмо успели да стигнемо макар до бода.

Порази су, ма колико да их спортисти и навијачи не воле, саставни део такмичења и тако их треба и доживљавати. Војводини следи одмеравање снаге са суперлигашем из Панчева и јасно је да ће примарни циљ црвено-белих бити тај да се врате на стазу успеха и упишу три нова бода.

– Имали смо тај скор без пораза и желели смо да продужимо, али, нажалост, он нам се десио у Новом Пазару и морамо да подигнемо главе. Дочекујемо Железничар и у том сусрету сигурно ћемо ићи на победу. Панчевци су веома добро ушли у сезону, желе да се надмећу и презентују леп фудбал, али су у последње време мало пали с формом. Сигурно је то да нам неће бити лако да остваримо оно што смо зацртали, али је јасно и да ћемо се потрудити да играмо нашу игру, јер сви желимо да упишемо на салдо нову победу.

Борићу се за место у А тиму Србије

Букинац је члан У-21 селекције Србије и, не без поноса, истиче да је прошао кроз све репрезентативне категорије, али и да има још веће жеље на том пољу.

– Потрудићу се да што бољим играма у дресу Војводине зарадим позив и за А селекцију наше земље. Свестан сам да тај циљ није лако достижан, али сам спреман да се суочим са свим препрекама које ме очекују на том путу – јасан је био Стефан.

Очекују црвено-бели да у суботу увече добију и велику подршку с трибина, а Букинац је нагласио то колико им је она важна.

– Волео бих да гледаоци дођу у што већем броју на трибине „Карађорђа“, јер, када играмо пред пуним западом и истоком, барем 50 одсто нам је лакше на путу ка циљу. Прошао сам кроз читаву Вошину школу, наступао у свим узрасним категоријама и свестан сам тога да је неописив осећај када је гледалиште попуњено. Свако дете које је од малена у клубу, исти случај је и са мном, сања да једног дана заигра на нашем стадиону у дресу првог тима, пред хиљадама људи. Навијачи су наша додатна снага и верујем да ће се и у суботу то још једном потврдити – подвукао је Стефан Букинац.

 

 

Вошин кутак фк војводина фк војводина нови сад
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
