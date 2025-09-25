ДЕТЕ ВОЈВОДИНЕ, ЛЕВИ БЕК СТЕФАН БУКИНАЦ ПРЕД УТАКМИЦУ СА ЖЕЛЕЗНИЧАРОМ: Играћемо нашу игру, желимо до сва три бода
За просутим млеком не вреди се окретати и, утисак је, фудбалери Војводине придржавају се те народне мудрости.
Чињеница је да су доживели неуспех у утакмици с Новим Пазаром (0:1) и ту више ништа не може да се промени, али могу да се извуку одређени закључци који се тичу узрока првог првенственог пораза у овој сезони, као и да се предузму неке ствари како им се уочени пропусти и слабости више не би понављали.
Сезона иде даље, већ у суботу (од 21 сат) пред „старом дамом“ је нови изазов звани Железничар из Панчева, а сусрет се игра на стадиону „Карађорђе“. Један од најистакнутијих појединаца у Вошином тиму у сусрету у Новом Пазару био је леви бек, уједно и бонус играч, Стефан Букинац (20).
– Криво нам је свима због доживљеног пораза – искрен је био овај рођени Србобранац. – Гол смо примили већ у трећем минуту утакмице и то нас је мало пореметило. Ипак, држали смо се, али је црвени картон Сиченџеа, који је зарадио пред одлазак на паузу, преломио сусрет. И с играчем мање, по мени, били смо бољи тим у наставку, имали већи посед и створили пар прилика, али нисмо успели да стигнемо макар до бода.
Порази су, ма колико да их спортисти и навијачи не воле, саставни део такмичења и тако их треба и доживљавати. Војводини следи одмеравање снаге са суперлигашем из Панчева и јасно је да ће примарни циљ црвено-белих бити тај да се врате на стазу успеха и упишу три нова бода.
– Имали смо тај скор без пораза и желели смо да продужимо, али, нажалост, он нам се десио у Новом Пазару и морамо да подигнемо главе. Дочекујемо Железничар и у том сусрету сигурно ћемо ићи на победу. Панчевци су веома добро ушли у сезону, желе да се надмећу и презентују леп фудбал, али су у последње време мало пали с формом. Сигурно је то да нам неће бити лако да остваримо оно што смо зацртали, али је јасно и да ћемо се потрудити да играмо нашу игру, јер сви желимо да упишемо на салдо нову победу.
Борићу се за место у А тиму Србије
Букинац је члан У-21 селекције Србије и, не без поноса, истиче да је прошао кроз све репрезентативне категорије, али и да има још веће жеље на том пољу.
– Потрудићу се да што бољим играма у дресу Војводине зарадим позив и за А селекцију наше земље. Свестан сам да тај циљ није лако достижан, али сам спреман да се суочим са свим препрекама које ме очекују на том путу – јасан је био Стефан.
Очекују црвено-бели да у суботу увече добију и велику подршку с трибина, а Букинац је нагласио то колико им је она важна.
– Волео бих да гледаоци дођу у што већем броју на трибине „Карађорђа“, јер, када играмо пред пуним западом и истоком, барем 50 одсто нам је лакше на путу ка циљу. Прошао сам кроз читаву Вошину школу, наступао у свим узрасним категоријама и свестан сам тога да је неописив осећај када је гледалиште попуњено. Свако дете које је од малена у клубу, исти случај је и са мном, сања да једног дана заигра на нашем стадиону у дресу првог тима, пред хиљадама људи. Навијачи су наша додатна снага и верујем да ће се и у суботу то још једном потврдити – подвукао је Стефан Букинац.