СЕНЗАЦИЈА НА СВЕТСКОМ ПРВЕНСТВУ Бугарска победила САД, у полуфиналу са Чесима
25.09.2025. 17:09 17:15
Коментари (0)
ПАСАЈ СИТИ: Мушка одбојкашка репрезентација Бугарске пласирала се у полуфинале Светског првенства на Филипинима, пошто је данас у четвртфиналу у Пасај Ситију победила селекцију Сједињених Америчких Држава резултатом 3:2, по сетовима 21:25, 19:25, 25:17, 25:22, 15:13.
Најефикаснији у селекцији Бугарске био је Александар Николов, који је забележио 29 поена. У репрезентацији САД најбољи је био Итан Чемплин са 17 поена.
Одбојкаши Бугарске ће у суботу од 8.30 часова у полуфиналу СП играти против Чешке, која је раније данас савладала Иран 3:1, по сетовима 22:25, 27:25, 25:20, 25:21.
У другом полуфиналу СП, у суботу од 12.30 сати, састаће се Пољска - Италија.
Меч за треће место и финале СП на програму су у недељу.