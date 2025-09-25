МИЛУТИНОВ ЗА ГРЧКЕ МЕДИЈЕ ПОСЛЕ ЕВРОБАСКЕТА: "Ја сам овде, гледам напред"
Српски центар и првотимац Олимпијакоса Никола Милутинов говорио је пред почетак нове сезоне.
Након разочаравајућег наступа репрезентације Србије на Евробаскету, наши кошаркаши се враћају клупским обавезама, међу којима је и Никола Милутинов, српски центар који и у новој сезони брани боје Олимпијакоса.
Милутинов је за грчке медије истакао важност предстојећег Суперкупа Грчке.
"Ово је одлична прилика да почнемо сезону на прави начин. Такође, и да нађемо ритам, јер смо коначно заједно. Имали смо неколико тренинга, а биће сјајно почети сезону уз трофеј", рекао је центар црвено-белих.
На питање о спекулацијама током лета да би могао да напусти клуб, Милутинов је био јасан.
"Постоји много ствари, било је много опција за мене. Све је у прошлости. Ја сам овде, гледам напред ка новој сезони и срећан сам што сам овде", поручио је Никола Милутинов.
