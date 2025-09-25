”ПУН СТАДИОН ЧИНИ НАС ЈАЧИМ” Мери позива навијаче: Покажите љубав према Војводини
НОВИ САД: Фудбалер Војводине Џон Мери позвао је данас навијаче да дођу на стадион и помогну екипи у наставку Суперлиге Србије, када ће клуб из Новог Сада дочекати Железничар.
Фудбалери Војводине дочекаће у суботу од 19.30 часова Железничар из Панчева.
"Драги моји Новосађани, други клуб осим Војводине - немамо. Заиста осећам вашу љубав где год да се појавим, осећам да волите Војводину, али желим да сви будете и на стадиону. Потпуно је другачије када играш пред 2.000 и пред 7.000-8.000 људи. Пун стадион нас чини још јачим и квалитетнијим тимом. Ако нас заиста волите, а верујем у то, дођите и подржите нас. Лепе су све поруке подршке које добијамо на друштвеним мрежама после победа, али још лепше је кад сви ти људи дођу на стадион", рекао је Мери, а преноси сајт клуба.
Он је навео да је утакмица против Железничара прилика да се исправе пропусти из меча у Новом Пазару.
"Не смемо да поновимо грешке које су нам се дешавале у Пазару. Видели смо колико скупо може да кошта и најситнија грешка. Радимо квалитетно целе недеље и спремни смо да исправимо пропусте и дођемо до нова три бода против наредног ривала", изјавио је Мери.
Војводина се налази на трећем месту на табели СЛС са 17 бодова.