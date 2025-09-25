Ручак за четворо права инвестиција
ОКТОБЕРФЕСТ ПОНОВО ОБАРА РЕКОРДЕ - И У ЦЕНАМА! Од супе за 6,50 до коленице за скоро 20 евра, ЕВО ШТА ЈЕ најскупље на менију највећег фестивала пива
Пића су повољнија, с водом која кошта само 0,50 евра и другим пићима од 2,00 до 2,50 евра. На фестивалу постоје и специјалне породичне понуде за оброке по сниженим ценама
Октоберфест је један од највећих и најпознатијих фестивала у Немачкој, већ више од једног и по века окупља посетиоце из целог света. Традиционално се одржава у Минхену, а ове године је у току 190. манифестација која из године у годину обара рекорде посећености.
"Блиц Бизнис" је проверавао какве су овогодишње цене на Октоберфесту.
Колико кошта пиво?
За разлику од прошле године, када је „Маß" (литар пива у кригли) коштао близу 15 евра, цене су сада углавном изнад 15 евра. Најскупље пиво је у „Münchner Stubn", 15,80 евра. Само неколико објеката нуди криглу од литра за мање од 15 евра.
Предјела и салате коштају између 11,90 и 15,90 евра, док су супе нешто повољније и крећу се од 6,50 до 7,50 евра.
Главна јела, попут печене пилетине, патке или свињске коленице, износе од 15,90 до 22,80 евра, а слаткиши су у распону од 9,90 до 12,50 евра. Јасно је да уживање у баварским специјалитетима није нимало јефтино, али посетиоци сваке године спремно издвајају новац за овај догађај.
Ценовник на Октоберфесту
Предјела:
• Минхенска салата од кобасице са луком и хлебом - 12,90 евра
• Швајцарска салата од кобасице са сиром и хлебом - 13,90 евра
• Баварски намаз од сира са црним луком и перецама - 11,90 евра
• Домаће рибље ћуфтице са кромпир салатом и сосом од тартара - 15,90 евра
Супе:
• Говеђа супа са резанцима - 6,90 евра
• Говеђа супа са кнедлом од џигерице - 7,50 евра
• Крем супа од кромпира - 6,50 евра
• Супа са резанцима од џигерице - 6,50 евра
Вегетаријанска и веганска јела:
• Веганска кобасица у сосу са помфритом) - 13,50 евра
• Тестенина са сиром и прженим луком - 13,90 евра
• Сос од печурака од старог хлеба - 13,50 евра
Главна јела:
• Печено пиле са прилогом - 15,90 евра
• Печена патка са прилогом - 19,50 евра
• Свињска коленица са киселим купусом и кнедлом од кромпира - 19,90 евра
• Печење од прасета са салатом од купуса и кнедлом од кромпира - 19,90 евра
• Бечка шницла од телетине са помфритом и салатом - 22,80 евра
Слаткиши
• Јабуке са ванила сосом - 10,50 €
• Штрудла од јабука са ванила-сосом - 9,90 €
• Царска палачинка са компотом од јабука - 12,50 €
• Пециво пуњено шљивама са ванила-сосом - 11,50 €
• Чоколадни мус – 11,90 €
Пића се углавном крећу око 2,00 до 2,50 евра, док је вода нешто повољнија - само 0,50 евра. Такође постоје и породичне понуде које нуде комплетне оброке по сниженим ценама, што их чини исплативим за већи број људи.
Цене пића
• Кола (0,5л): 2,50 евра
• Wasser SANT (0,5л): 0,50 евра
• Сок од јабуке 2,00 евра
• Сок од црног грожђа, лимета: 2,00 евра
Посебна понуда
• Дечији сендвич - 2,50 евра
• Сендвич за сениоре: 4,00 евра
• Понуда за породице: 15,00 евра