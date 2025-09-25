overcast clouds
Ручак за четворо права инвестиција

ОКТОБЕРФЕСТ ПОНОВО ОБАРА РЕКОРДЕ - И У ЦЕНАМА! Од супе за 6,50 до коленице за скоро 20 евра, ЕВО ШТА ЈЕ најскупље на менију највећег фестивала пива

25.09.2025. 17:21
Пише:
Дневник
Извор:
Blic Biznis
da
Фото: freepik, ilustracija

Пића су повољнија, с водом која кошта само 0,50 евра и другим пићима од 2,00 до 2,50 евра. На фестивалу постоје и специјалне породичне понуде за оброке по сниженим ценама

Октоберфест је један од највећих и најпознатијих фестивала у Немачкој, већ више од једног и по века окупља посетиоце из целог света. Традиционално се одржава у Минхену, а ове године је у току 190. манифестација која из године у годину обара рекорде посећености.

"Блиц Бизнис" је проверавао какве су овогодишње цене на Октоберфесту.

Колико кошта пиво?

За разлику од прошле године, када је „Маß" (литар пива у кригли) коштао близу 15 евра, цене су сада углавном изнад 15 евра. Најскупље пиво је у „Münchner Stubn", 15,80 евра. Само неколико објеката нуди криглу од литра за мање од 15 евра.

Предјела и салате коштају између 11,90 и 15,90 евра, док су супе нешто повољније и крећу се од 6,50 до 7,50 евра.

da
Фото: freepik, ilustracija

Главна јела, попут печене пилетине, патке или свињске коленице, износе од 15,90 до 22,80 евра, а слаткиши су у распону од 9,90 до 12,50 евра. Јасно је да уживање у баварским специјалитетима није нимало јефтино, али посетиоци сваке године спремно издвајају новац за овај догађај.

 

Ценовник на Октоберфесту

Предјела:

           Минхенска салата од кобасице са луком и хлебом - 12,90 евра

           Швајцарска салата од кобасице са сиром и хлебом - 13,90 евра

           Баварски намаз од сира са црним луком и перецама - 11,90 евра

           Домаће рибље ћуфтице са кромпир салатом и сосом од тартара - 15,90 евра

Супе:

           Говеђа супа са резанцима - 6,90 евра

           Говеђа супа са кнедлом од џигерице - 7,50 евра

           Крем супа од кромпира - 6,50 евра

           Супа са резанцима од џигерице - 6,50 евра

da
Фото: freepik, ilustracija

Вегетаријанска и веганска јела:

           Веганска кобасица у сосу са помфритом) - 13,50 евра

           Тестенина са сиром и прженим луком - 13,90 евра

           Сос од печурака од старог хлеба - 13,50 евра

Главна јела:

           Печено пиле са прилогом - 15,90 евра

           Печена патка са прилогом - 19,50 евра

           Свињска коленица са киселим купусом и кнедлом од кромпира - 19,90 евра

           Печење од прасета са салатом од купуса и кнедлом од кромпира - 19,90 евра

           Бечка шницла од телетине са помфритом и салатом - 22,80 евра

Слаткиши

           Јабуке са ванила сосом - 10,50 €

           Штрудла од јабука са ванила-сосом - 9,90 €

           Царска палачинка са компотом од јабука - 12,50 €

           Пециво пуњено шљивама са ванила-сосом - 11,50 €

           Чоколадни мус – 11,90 €

da
Фото: freepik, ilustracija

Пића се углавном крећу око 2,00 до 2,50 евра, док је вода нешто повољнија - само 0,50 евра. Такође постоје и породичне понуде које нуде комплетне оброке по сниженим ценама, што их чини исплативим за већи број људи.

Цене пића

           Кола (0,5л): 2,50 евра

           Wasser SANT (0,5л): 0,50 евра

           Сок од јабуке 2,00 евра

           Сок од црног грожђа, лимета: 2,00 евра

Посебна понуда

           Дечији сендвич - 2,50 евра

           Сендвич за сениоре: 4,00 евра

           Понуда за породице: 15,00 евра

 

