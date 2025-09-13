АКО СТЕ ПЛАНИРАЛИ...
НЕМЦИ ДЕРУ, А ТУРИСТИ У ШОКУ! Цена собе у Минхену током Октоберфеста СКОЧИЛА више него двоструко!
Док се многе околне државе често критикују због високих цена током туристичке сезоне, пример Минхена током Октоберфеста показује да ни друге популарне европске дестинације нису имуне на вртоглава поскупљења
С доласком фестивала, цене смештаја у Минхену драстично расту. Према анализи портала "Боокинг.цом", ноћење током првог викенда, 20. и 21. септембра, кошта и више него двоструко у поређењу са истом врстом собе пет недеља касније.
Подаци, прикупљени 10. септембра, показују да је највећи скок цена забележен у близини Терезијенвизеа, главне железничке станице и старог градског језгра. Чак и објекти удаљени од центра значајно подижу цене.
Рекордне цене у центру
Највећи скок бележи хотел "Руби Роси" код главне железничке станице, где двокреветна соба током Октоберфеста кошта 623 евра, док је иначе 194 евра, што је раст од чак 220 одсто. У луксузном сегменту, хотел "Роузвуд Минхен" нуди "Executive Suite" за 5.546 евра током првог викенда, док крајем октобра кошта "само" 2.324 евра, што представља раст од 139 одсто.
Цене расту и у једноставнијем смештају. Хостел "Југендхерберге Минхен Сити" сада наплаћује 175 евра по ноћи, што је повећање од 55 одсто у односу на октобар.
Октоберфест се одржава сваке године крајем септембра и почетком октобра, а ове године траје од 20. септембра до 5. октобра. Са више од шест милиона посетилаца годишње, то је највећи јавни фестивал на свету.