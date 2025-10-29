ХОРОР ЗА СВЕ СЛАДОКУСЦЕ! Чувена НУТЕЛА би ускоро могла да ПОСКУПИ, а разлог је више него шокантан
Нутела би могла ускоро да поскупи због лошег рода лешника у Италији, према подацима локалних пољопривредних удружења.
Ове године у земљи ће бити убрано око 70.000 тона лешника, што је два пута мање него у просеку претходних година.
Пад приноса траје већ трећу годину заредом, а узрок су климатске промене, блаже зиме, јаки пролећни пљускови, летње суше и најезда штеточина, преноси Комерсант, позивајући се на немачки недељник Spiegel.
Лешник је кључни састојак у производњи чоколадних кремова, међу којима и Нутела, коју више од 80 година производи италијанска компанија Ferrero. Сваке године се произведе око 500.000 тона Нутеле, а око 13 процената њеног састава чини лешник. Он је у рецепт додат током Другог светског рата, када је због несташице и високе цене служио као јефтинија замена за какао.
„Производи са лешником ће свакако постати скупља за индустрију, а то ће се вероватно одразити и на цене за потрошаче“, сматра Урсула Шокемеле из немачког Друштва за информисање о пољопривредном тржишту. Из компаније Ferrero нису желели да коментаришу да ли ће слаб род утицати на цену Нутеле. Према рачуници немачких новинара, цена тегле од 450 грама Нутеле у Немачкој је од 2022. године порасла у просеку за 27 одсто.
Ferrero је већ почео да набавља део лешника из иностранства, пре свега из Турске, али је и тамошњи овогодишњи род подбацио. Према речима Шокемеле, због лоших приноса и раста цена лешника, произвођачи кремова би ускоро могли више да се ослањају на набавке из САД и Кине.