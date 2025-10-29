Нова национална ознака за храну "РОЂЕНО И ХРАЊЕНО У СРБИЈИ" ГАРАНТУЈЕ ПОРЕКЛО И КВАЛИТЕТ
У Србији ће бити уведена национална ознака „Рођено и храњено у Србији“, која ће потрошачима гарантовати порекло и квалитет домаћих производа, најавио је министар пољопривреде Драган Гламочић.
„Желимо да сваки грађанин зна шта купује и да буде сигуран да производ носи печат домаћег порекла. Такве ознаке биће законом дефинисане и значиће заштиту и потрошача, и произвођача који поштују прописе и традицију“, рекао је Гламочић.
Навео је да су у припреми нове мере подршке сточарима.
„Субвенције иду редовно — за товљенике, крмаче и друге категорије. Држава ће наставити да подстиче оне који улажу у своју производњу. Сваки товљеник биће подржан са 1.500 динара, а ускоро ће бити расписан и јавни позив за набавку нове опреме у сточарству“, рекао је министар.
Ова ознака би требало да буде гаранција порекла и квалитета хране, слично ознакама попут „Made in Serbia“ или „Произведено у Србији“, али са нагласком на животињско порекло и исхрану домаћим ресурсима.
Овакве ознаке штите потрошаче од обмањујућег декларисања (нпр. да се увезено месо продаје као домаће), промовишу домаћу производњу и повећавају поверење у квалитет хране која потиче из Србије.