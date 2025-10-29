clear sky
29.10.2025.
Нови Сад
ЏЕНЕРАЛ МОТОРС У ОЗБИЉНОЈ НЕВОЉИ! Отпушта 2.500 радника, затвара фабрике АМЕРИКА се суочава са последицама сопствених одлука

29.10.2025. 21:25 21:31
Пише:
Дневник
Извор:
B92.net
Коментари (0)
da
Фото: freepik, ilustracija

Џенерал Моторс, симбол америчке ауто-индустрије, суочава се са озбиљном кризом у својим погонима, што најбоље показује најновији талас отпуштања радника.

Компанија је саопштила да ће у САД укинути укупно више од 2.500 радних места, док електрично возило, које је требало да буде будућност америчке индустрије, полако губи замах, преноси Српски угао.

У Детроиту, центар америчке аутомобилске производње, фабрика Џенерал Моторса биће затворена до 24. новембра, а након поновног отварања 5. јануара радиће само у једној смени. Тиме ће чак 1.200 радника остати без посла. Истовремено, у фабрици батеријских ћелија у Охају биће отпуштено 550 запослених, док ће још 850 радника бити послато на привремене принудне одморе. Слична судбина чека и погон у Тенесију, где ће привремено бити угашено 700 радних места.

Званично, компанија тврди да остаје посвећена америчком тржишту и да су улагања и флексибилност кључ опстанка. Но, иза те формулације стоји очигледна чињеница, електрична револуција у САД успорава, а терет тог успоравања пада искључиво на раднике. Џенерал Моторс обећава могућност додатне накнаде кроз фонд за незапослене и бенефиције предвиђене споразумом са синдикатом, али тешко да ће то надокнадити губитак сигурности и посла за хиљаде породица.

Док се Детроит претвара у симбол пропадања индустријског сна, јасно је да садашње руководство САД, са политиком царина и санкција, све више наноси штету сопственој привреди. Мере које би требало да штите америчке интересе заправо погађају домаће фабрике и раднике, док се последице тих одлука виде у свакодневним кризама широм земље. Ни гиганти попут Џенерал Моторса више нису имуни, електрично тржиште посустаје, поверење потрошача опада, а америчка индустрија све више личи на систем који сам себи руши темеље.

 

