КУПУЈЕТЕ СТАН? НА ОВО ОБРАТИТЕ ПАЖЊУ Ово су трикови који вам могу уштедети и новац и време ЕВО ШТА КАЖЕ СТРУЧЊАК ЗА НЕКРЕТНИНЕ
У најновијем издању МОНДО подкаста "Кеш експерт", Јелена Гавриловић разговара са Душаном Миркуловским, стручњаком за некретнине, о тренутној ситуацији на тржишту некретнина у Србији и саветима за купце.
Душан Миркуловски истиче да је тренутна ситуација на тржишту некретнина стабилна, са јефтинијим кредитима који су довели до благог раста цена. Људи се све више одлучују на куповину некретнина из личних потреба, као што су проширење животног простора или инвестиције. Миркуловски наглашава важност доношења правих одлука и препоручује да купци не чекају идеално време, већ да делују чим су спремни.
Једна од најчешћих грешака које купци праве је чекање на идеалну некретнину, што може довести до пропуштених прилика. Такође, Миркуловски саветује купцима да буду објективни приликом одабира некретнине и да се фокусирају на кључне ствари као што су локација и распоред просторија.
Разговарајући о разликама између куповине за кеш и на кредит, Миркуловски објашњава да купци који плаћају готовином имају предност у брзини, док они који купују на кредит морају бити опрезни због легалности некретнина. Такође, наглашава да је важно пратити планове развоја градова како би се донела информисана одлука о инвестицији.
Трошкови приликом куповине стана
Који су то трошкови који ја морам да платим приликом куповине стана?
"Под један имате трошак да купите стан. Други трошак који имате је да платите нотара, све зависи која је непокретност и колика је њена вредност, али носи са собом неких од 20, на пример, до 50.000 динара. Људи често кажу, јао па то смо заборавили. Значи, то је трошак.
Имате трошак, уколико купујете из кредита, писање заложне изјаве, да упишете тај кредит у катастар непокретности. То је 1% од износа хипотеке.
Значи, ако радите куповину од 100.000, 1.000 евра је трошак уписа заложне изјаве у катастар. Ако имате нешто да обришете, на пример, то се дешава, морате да платите брисовне изјаве. То исто кошта 5-6.000 динара, али постоје и то исто кошта. Катастар плаћа сваку промену коју тамо вршите. Имате трошак агенције, о којима смо мало пре говорили, значи од 2-3%, с једне стране", рекао је наш саговорник у подкасту "Кеш експерт".
Трошак реновирања пред усељење
"Имате трошак реновирања пред усељење. Ако не реновирате, бар имате да окречите стан у неке ваше боје, нико се не усељава у станове оне беле које добије од инвеститора. Имате бар трошкове расвете, па затим трошак опремања, који сад зависи од тога шта ћете и колико опремате ту непокретност. Имате трошак, на пример, неког чишћења, ако улазите у тај простор који је нов, значи има неке прљавштине у њему од мајстора и тако даље, али то је оно темељно чишћење које се врши пре и после и то машинама. То су трошкови код новоградње. Ако је староградња, трошкови могу да оду у небеса, зависи колико ћете и шта реновирати", каже Миркуловски.
Трошак одржавања зграде
Куповина стана не подразумева само цену некретнине - значајан утицај на задовољство станара има и одржавање зграде. Наш саговорник истиче да често управо овакви трошкови могу бити разлог незадовољства.
"Утиче, да. Имали смо ситуацију да су људи, када су кренули нови популарни блокови да се праве, куповали тамо станове и онда су излазили из тога због одржавања зграде. Дешавало се. У смислу, инвеститор када прода зграду да је, претпостављамо, ангажовао неку фирму са којом је склопљен уговор на две, три године, а испостави се да вам баш та фирма одговара, да ли је њена понуда била најбоља, да ли тај трошак уопште је реалан, није реалан, ви о томе не можете ништа да судите, нити да утичете", истакао је наш саговорник у подкасту "Кеш експерт".
Трошкови одржавања стамбених зграда често затекну купце, посебно у старијим зградама, где обавезе и стварно стање сервиса могу значајно утицати на задовољство станара. Наш саговорник објашњава како се ови трошкови распоређују и шта станари могу сами да предузму како би добили најбољу услугу за свој новац.
"Када уговор о одржавању зграде истекне, скупштина станара може да организује мини тендер и прикупи неколико понуда како би изабрали фирму која најбоље одговара њиховим потребама и буџету. Трошкови у старијим зградама постоје, али их објективно треба да надгледа стамбена заједница и Инфостан. Иако су ти трошкови релативно мали, важно је проверити да ли фирма заиста обавља своје обавезе, да ли лифтови раде, да ли је одржавање редовно и да ли су сви сервиси функционални.
Посебно је важно обратити пажњу на лифтове у вишеспратницама, нарочито у периодима шпица. Ако лифт не ради како треба, станари се често осећају незадовољно, док у новим зградама плаћају одржавање које функционише без проблема, што повећава незадовољство станара. Сваки трошак који плаћате мора да има смисла, неки станари бирају мање зграде без лифта како би смањили месечне обавезе, док други желе пуну услугу и спремни су да је плате", каже Миркуловски.
Трошкови приликом куповине стана укључују:
- трошак куповине стана
- трошак нотара (20.000 - 50.000 динара)
- трошкове банке ако се купује путем кредита
- трошак уписа заложне изјаве (1% од износа хипотеке)
- трошкове агенције (2-3%)
- трошкове реновирања и опремања стана
На крају, Миркуловски саветује купцима да се консултују са стручњацима и да буду свесни свих трошкова који долазе са куповином некретнине, укључујући трошкове нотара, агенције и евентуалног реновирања.
(Mondo.rs)