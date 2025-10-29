КУПЦИ СВЕ ВИШЕ ТРАЖЕ ОВАКВЕ СТАНОВЕ Тренд који се из Европе преселио у Србију
Селидбе, куповина стана, продаја стана, реновирање, опремање — свака од ових фаза доноси одређену дозу стреса и бојазни. „Шта ако не испадне све како желим?“
Међутим, детаљнији преглед огласа и јасна рачуница често скрате пут до циља.
Наиме, у огласима за продају станова све чешће се налазе они који се продају потпуно опремљени — од пода до плафона. Да је овај тренд све израженији, показују и подаци са сајта 4зидa.рс.
Од укупно 35.507 огласа за продају станова у Србији, чак 5.570 се односи на намештене станове. То значи да је више од 15% свих огласа за продају управо са намештајем.
Продаја опремљених станова све чешћа у Београду
Први намештени станови за продају у Београду појавили су се пре око десет година. Агенти за некретнине кажу да је тај тренд тек последњих неколико година доживео праву експанзију. Све је више купаца који траже „готов, естетски и функционално уређен простор, без чекања“ — и спремни су да плате за то.
Пракса преузета из Европе
„Опремљени станови за продају прво су се појавили у луксузним новоградњама. Али данас је таква пракса све чешћа и у средњем сегменту тржишта. Посебно у новим насељима попут Белвила, А блока, Вождових капија, Београда на води… Овде купци траже комфор и брзу усељивост“, каже за 4зидa Мирјана Тодоровић, власница и директорка агенције Еурополис некретнине.
Она додаје да је овај концепт преузет из пракси развијених тржишта у Европи. У земљама попут Немачке, Аустрије, Швајцарске, Француске и Шпаније потпуно опремљени станови већ дуго чине значајан део понуде — нарочито у урбаним срединама, где купци и закупци често мењају пребивалиште и траже практичност.
„Рекла бих да сада сваки пети купац активно тражи потпуно намештен стан, док је више од половине њих спремно да размотри такву опцију уколико им се допадне уређење и однос цене и квалитета.
Према мом искуству, најчешћи купци намештених некретнина су млади парови и запослени професионалци који желе одмах да се уселе, без чекања и додатних трошкова. Осим њих, купују их и инвеститори који некретнину планирају за издавање, јер готов и модерно опремљен стан одмах иде на тржиште“, објашњава Тодоровић.
Ко купује, а ко продаје намештене станове?
Разлози због којих људи продају намештене станове су различити. Потпуно опремљене станове најчешће продају они који се селе у иностранство, прелазе у већи или мањи стан, или инвеститори који су их претходно изнајмљивали.
Свима је заједничко да им је оваква продаја практичнија — не морају да износе или складиште намештај и белу технику за коју не знају да ли ће им и када бити потребна или се уклапати у нови простор.
Приметан је и тренд да се у новим зградама станови опремају намештајем по мери простора, како би све било естетски и функционално усклађено. У том случају премештање намештаја или расвете у неки нови простор губи смисао и функционалност.
Колико кошта потпуно опремљен стан?
Агенти за некретнине кажу да су овакве некретнине од пет до 15 одсто скупље од празних станова сличних карактеристика. Код луксузних пројеката, где је ентеријер рађен по мери и са врхунским материјалима и брендираном опремом, цена је већа и до 20 одсто.
Сличан тренд и у Суботици и Нишу
Да је ситуација слична и у Суботици, потврђује Дејан Граовац из Солда некретнина. Према његовим речима, ако су станови лепо уређени и модерно намештени, продају се чак и брже од ненамештених. Најчешћи купци су млади брачни парови, али и Руси.
„Странци, најчешће Руси, великим делом су купци тих станова. Могу да кажем да популаризација продаје намештених некретнина има везе са њиховим доласком“, каже Граовац.
Према његовом мишљењу, чак и виша цена — до 20% у односу на празне станове — исплати се и продавцима и потенцијалним купцима, јер често олакшава одлуку о куповини.
„Мислим да ће овај тренд постати све учесталији и да ће временом бити све више дизајнерски опремљених станова. Увек саветујемо људе који желе да продају некретнину да, ако желе да повећају вредност, ангажују дизајнера ентеријера“, закључује Граовац.
На пример, у Суботици се тренутно продаје потпуно намештен стан од 30 квадрата по цени од 49.000 евра (1.633 евра по квадрату). На истој локацији, нови празан стан кошта 1.565 евра по квадрату.
Судећи по овом примеру, намештен стан се више исплати. Али у огласима се може видети и стан у једном познатом комплексу на Вождовцу који потпуно намештен кошта 4.400 евра по квадрату, док се празан продаје за 3.520 евра.
И Владимир Живадиновић, власник Бокс некретнина из Ниша, сматра да продаја намештених станова није само тренутни тренд, већ пракса која ће се усталити. Једини проблем, каже он, јавља се код куповине путем стамбених кредита.
„Цена покретне имовине, то јест сав намештај и бела техника у стану, не улази у цену непокретности када се стан купује на кредит. Због тога процењена вредност стана и цена коју тражи власник често нису исте. Разлику између те две цене купац мора да плати готовином, јер тај део не може бити покривен кредитом“, истиче Живадиновић.
Када се опремљени стан заиста исплати?
Изражено у износима, око 20% вредности стана треба обезбедити у готовини — толико су отприлике скупљи намештени. Према Живадиновићу, опремљени станови се исплате само ако је тржишна вредност намештаја реално процењена.
„Гледано из позиције продавца, сматрам да продајом намештеног стана желе да постигну бољи ефекат код купца, који неће жалити новац да би платио цео пакет, а не празан стан са 3D пројекцијом.
Имамо и случајеве када продавци намерно уређују стан да би, на пример, скренули пажњу са лоше зграде или комшилука, па ентеријером покушавају да надоместе те недостатке“, додаје он.
Намештени станови – нова реалност тржишта
Према искуству агената за некретнине, добро намештен стан, са дизајнерским намештајем и пажљиво уклопљеним ентеријером, продаће се брже од празног на истој локацији — без обзира на разлику у цени, пише B92.