ПАНИКА У АУТО-ИНДУСТРИЈИ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ Производња пред обуставом, ретки минерали за чипове проблем а чекају се ТРАМП И СИ
БРИСЕЛ: Европски произвођачи аутомобила упозорили су данас да ће, уколико се не пронађе решење, бити приморани да зауставе производњу у року од неколико дана због погоршања несташице полупроводника након што је Кина забранила извоз чипова које производи компанија Nexperia.
Гардијан преноси да је Европско удружење произвођача аутомобила (АЦЕА) чије су чланице Фолксваген, Стелантис, Пежо и БМW саопштило да произвођачи раде уз ограничене залихе и позвало владе да што пре пронађу решење спора.
"Заустављање производних линијама могли би наступити кроз неколико дана. Позивамо све стране да удвоструче напоре и пронађу дипломатско решење ове критичне ситуације", рекла је генерална директорка АЦЕА Сигрид де Врис.
Генерални директор Мерцедес-Бенца Ола Келениус изјавио је да компанија глобално тражи алтернативне добављаче чипова.
Пекинг је, наводно услед безбедносних ризика, забранио извоз чипова произвођача Nexperia почетком месеца након што је холандска влада одлучила да преузме ову компанију са седиштем у Холандији.
Иако се већи део Nexperia полупроводника производи у Европи, око 70 одсто се пакује за дистрибуцију у Кини, а компанија и даље пласира производе на кинеском тржишту.
Спор се одвија у тренутку када се председник Кине Си Ђинпинг и амерички председник Доналд Трамп спремају да се састану у Јужној Кореји ради потписивања трговинског споразума који би привремено укинуо ограничења на извоз ретких минерала. Још није познато да ли ће споразум важити и за Европску унију.
Гардијан наводи да је забрана извоза чипова ударац за европску индустрију аутомобила која је већ у тешкој ситуацији због одлуке кинеског председника Си Ђинпинга да пооштри контроле над извозом ретких минерала у склопу кинеско-америчких трговинских несугласица.
Трамп и Си ће се сусрети сутра на маргинама самита у Јужој Кореји и очекује се да ће том приликом потписати трговински споразум којим ће регулисати трговину ретким минералима између Кине и САД.