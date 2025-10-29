САД У ЕУФОРИЈИ Акције лете у небо уочи историјске одлуке ФЕД-а
ЊУЈОРК: Америчке акције су на почетку данашњег трговања достигле рекордне нивое, подстакнуте растом вредности технолошких компанија, у ишчекивању одлуке Федералних резерви (ФЕД) о каматним стопама.
Берзански индекс "Dow Jones" порастао је за 281 поен, односно 0,6 одсто, "S&P" 500 за 0,3 одсто, а "Nasdaq" за 0,6 одсто, пренео је Си-Ен-Би-Си (ЦНБЦ). Сва три водећа америчка индекса су досегла нове максимуме током трговачког дана.
Акције Енвидије порасле су за више од четири одсто, чиме је тржишна капитализација произвођача чипова прескочила пет билиона долара. То је први пут да је америчка компанија достигла такву процену вредности.
Следио је други технолошки гигант АМД са растом од два одсто, док је Мајкрон скочио за 3 одсто.
Очекује се да ће ФЕД снизити каматне стопе за 0,25 одсто на крају данашњег састанка, а трговци рачунају на још једно смањење од америчке централне банке на њеном децембарском састанку.