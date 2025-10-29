ДОСИЈЕ ЏИНОВИ
НАЈВЕЋА МИСТЕРИЈА САКРИВЕНА ОД СВЕТА Тајни архиви, нестали артефакти и књига која најављује крај света
Недавни прилог са Јутјуб канала „Shawn Ryan Clips” назива „Тајне Ватикана које би могле променити историју” изазвао је велику пажњу обрадом неких од најстаријих и најинтригантнијих мистерија света.
Гост емисије, Еј-Џеј Џентил, креатор популарног канала „Досијеи зашто”, изнео је низ теза које преиспитују званичну историју, фокусирајући се на заташкавања доказа од стране моћних институција попут Смитсонијана и ЦИА-е. Џентил је констатовао универзалну појаву џинова у светској митологији, те да приче о гигантским бићима нису изоловане, већ се појављују широм света, од епова и древних индијских списа до легенди америчких Индијанаца.
„Џинови се појављују свуда у нашој култури. Кад год видим то... то је само препознавање образаца”, истиче Џентил, сугеришући да је толику подударност митова тешко објашњива пуком случајношћу.
Управо ти обрасци га воде ка наводној завери коју је креирао Институт Смитсонијан (америчка научна установа). Он тврди да је крајем 19. и почетком 20. века постојало преко хиљаду новинских извештаја о проналажењу костију абнормалне величине. Аматерски археолози пронађу џиновске остатке, позову Смитсонијан, институција узме доказе и они потом нестану. Као кључни пример наводи причу о Ловлок Пећини у Невади.
Према миту, у тој пећини су живели црвенокоси џинови-канибали које су протерала локална племена. Каснија ископавања наводно су открила необичне артефакте:
„Археолог улази унутра и проналази сандале које су огромне, сигурно преко пола метра дужине, и ту џиновску одећу, кости и црвену косу” наводи Џентил, истичући необичну величину одеће као доказ за постојање џинова.
Он даље тврди да су артефакти напрасно нестали. Слично заташкавање везано је и за џиновске ковчеге пронађене касније. Када су истраживачи тражили да им се омогући приступ тим ковчезима, добили су невероватно објашњење из института: „Имамо запис да смо их преузели, али не знамо где су”, следеће саопштење је гласило: „Пронашли смо их, али су у складишту које има проблем са азбестом, тако да нико не може ући унутра.
Џентил закључује да овакви одговори, заједно са законским изузећем Смитсонијана од враћања посмртних остатака Индијанцима (за разлику од других музеја), указују на намерну политику контроле историјског наратива.
Прича о џиновима добија дубину кроз анализу Књиге Енохове, апокрифног текста пронађеног међу књигама са Мртвог мора. Ова књига проширује кратак библијски пасус из Постања о „синовима Божијим” који су се парили са људским женама. Књига Енохова каже да су Посматрачи (небеска бића) послати да чувају људе, али су се искварили, створивши Нефиле.
„Тако да имате те Посматраче... који се паре са људима, а њихови потомци су Нефили. Они су џинови, у неким књигама високи 350 стопа, насилни су, канибали су” тврди Џентил.
Насиље Нефила је, према овом спису, био примарни разлог за Велики потоп.
Најинтригантнија је интерпретација Еноховог путовања на небо: „Енох је одведен тамо, мислим да га је одвео Уриел, у огњеним колима”.
Џентил, користећи савремени језик, тумачи Енохове описе неба као описе технологије. Енох описује и „висока бића од светлости, зидове покривене смарагдима који трепћу и сјајни кров”.
„То звучи као свемирски брод”, тврди Џентил, повлачећи паралелу између библијског текста и сумерских митова о Анунакијима и древним астронаутима.
Џентил спомиње и заташкавања Приче о Адаму и Еви, др Чена Томаса. Наводно је ЦИА цензурисала књигу јер је описивала крај света кроз природну, цикличну катаклизму. Књига описује теорију померања полова, где се полови Земље ротирају за 90 степени, узрокујући глобални хаос. Он у књизи описује зидове од воде и ветар и крхотине које разарају све.
Иако признаје да је много тога у домену спекулације и преваре, Џентил апелује на транспарентност моћних институција: „Смитсоиан добија врло чудне законске изузетке... Имамо скоро милијарду артефаката које не можемо да видимо. И ја само желим да знам шта је то”.
др Горан Дејановић