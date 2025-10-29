НА ТРЖИШТУ НЕКРЕТНИНА ОБРЋЕ СЕ СВЕ ВИШЕ ПАРА Нови Сад све скупљи, квадрат у новоградњи прешао 3.400 евра СВАКИ ТРЕЋИ СТАН КУПЉЕН НА КРЕДИТ
Нови станови у Новом Саду, гледајући максималне цене, престигли су старогрању, па је у другом кварталу ове године наскуљи квадрат у новоградњи продат за 3.401 евро, док је стара градња продата за 3.310 евра по квадрату.
Просечна цена продатих нових станова била је 2.233 евра, а старих 2.171 евро. С друге стране, најјефтинији станови у староградњи продати су за 1.004 евра, док су у новоградњи били мало скупљи − 1.072 евра.
2.233 евра квадрат просечна је цена новоградње у Новом Саду
Прошле године у овом периоду у Новом Саду најскупљи квадрат у староградњи био је 3.972 евра, а у новоградњи 3.520. Гледајући просеке, нови квадрати су лане у другом кварталу били 2.000 евра, а стари 1.958.
Најјефтинији новосадски станови у староградњи 1.004 евра, док су у новоградњи 1.072 евра
На нивоу целе Србије, стан за који је издвојено највише новца у другом кварталу продат је за 1.833.506 евра. Површине је 537 квадрата и налази се на територији београдске општине Савски венац. На тој локацији прометован је и најскупљи квадрат стана у другом кварталу 2025. године и износи 9.056 евра. У истој општини продата је и најскупља кућа, са парцелом површине 1.722 квадрата, за 3.800.000 евра. На територији градске општине Врачар (Град Београд) прометован је најскупљи квадрат пословног простора, за 5.617 евра квадрат, док је највиша уговорена цена пословног простора − 1.200.000 евра за 635 квадрата − на територији Новог Сада. Најскупље гаражно место, по цени од 56.000 евра, прометовано је на Звездари у Београду.
1,83 милиона евра најскупљи стан у Србији
Тржиште непокретности у Републици Србији у другом кварталу ове године показује пораст активности у односу на исти период претходне године, с растом вредности тржишта од 13,9 посто и растом броја трансакција од 2,3 посто. Укупна вредност оствареног промета на тржишту непокретности у држави износила је 2,1 милијарду евра, а број купопродајних уговора био је 31.944. Од 2,1 милијарду евра, 384,7 милиона долази са делимично регулисаног тржишта. Највећи удео у укупној вредности прометованих непокретности заузима продаја станова − 1,2 милијарде евра, са учешћем од 60 посто од укупно прометоване вредности.
Трећина станова на кредит
Када је реч о начину плаћања, 15 одсто свих прометованих непокретности финансирано је путем кредита, што представља повећање од шест процентних поена у односу на исти период претходне године. Највише су кредитна средства коришћена за куповину станова, при чему је 34 одсто свих куповина реализовано на овај начин, што је приметан раст у односу на 23 одсто из истог периода прошле године.
За куће је издвојено 161,7 милиона евра (8 посто од укупне вредности), за грађевинско земљиште 156,7 милиона (8 посто од укупне вредности), за пословне просторе 86,7 милиона евра (4 посто од укупне вредности), за пољопривредно земљиште 49 милиона евра (2 посто од укупне вредности).
